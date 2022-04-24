《我們的藍調時光》小情侶初嘗禁果就中招，東昔接到母親關切的電話竟瞬間火冒三丈（ep.5）

英珠（盧允瑞 飾）真的面對很大壓力，幸好有暖男阿顯（裴賢聖 飾）一直在她身邊ᅲᅲ

東昔工作時接到母親電話，頓時非常生氣，還跑去當面跟她講如果不是要辦後事就不要再聯絡。其實母親得了癌症，卻無法對氣頭上的兒子說出口，也不打算治療。



英珠三個月沒來月經，兩人都沒想到即使做了避孕仍然懷上小孩。 英珠一直以來的願望就是上大學之後離開濟州島，所以堅持要拿掉小孩。 因為兩人的父母都是婚姻破碎，英珠對愛情的看法也十分悲觀。 阿顯雖然覺得他們可以不一樣，但仍然尊重英珠的意見，只希望找到更安全的方法。



阿顯把補習班的學費給了英珠，還在網上買了墮胎藥。 但吃藥後英珠只覺得腹痛，並沒有達到目的。 去大醫院檢查後發現已經懷孕6個月，而且有前置胎盤問題。英珠認為告訴家長只會讓阿顯被打、自己父親崩潰，決定神不知鬼不覺地讓小孩消失。 阿顯上網PO文求助也沒有獲得有用的建議。



英珠決定獨自去做引產手術，不想阿顯出現讓她心軟。 阿顯一夜無眠，第二天早上還是衝去醫院陪她。 醫生給兩人看寶寶有活力的模樣、聽寶寶心跳的聲音，英珠終於情緒崩潰大哭：「阿顯，我好怕！我不要聽寶寶的心跳聲！」



PS.這兩個懂事又無助的高中生真的看得人很心痛，而且生活在到處都是熟人和大嘴巴的地方，確實很讓人頭大啊XD恩喜對待英珠的態度有點像管教女兒，不知道後續英珠會否願意接受她的關心。 飾演英珠的盧允瑞是第一次演電視劇，兩位小演員的表現都超棒！

下集預告裡，英珠和阿顯搭巴士回家時突然腹痛。 東昔和回到濟州的宣雅重逢十分開心，但老人們卻很不看好宣亞。 宣亞再次感覺身體被水浸濕，東昔關切又生氣地問：「妳到底過著什麼樣的生活，才會變成那副模樣？ 」



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