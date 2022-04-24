《我们的蓝调时光》小情侣初尝禁果就中招，东昔接到母亲关切的电话竟瞬间火冒三丈（ep.5）

英珠（卢允瑞 饰）真的面对很大压力，幸好有暖男阿显（裴贤圣 饰）一直在她身边ᅲᅲ

东昔工作时接到母亲电话，顿时非常生气，还跑去当面跟她讲如果不是要办后事就不要再联络。其实母亲得了癌症，却无法对气头上的儿子说出口，也不打算治疗。



英珠三个月没来月经，两人都没想到即使做了避孕仍然怀上小孩。 英珠一直以来的愿望就是上大学之后离开济州岛，所以坚持要拿掉小孩。 因为两人的父母都是婚姻破碎，英珠对爱情的看法也十分悲观。 阿显虽然觉得他们可以不一样，但仍然尊重英珠的意见，只希望找到更安全的方法。



阿显把补习班的学费给了英珠，还在网上买了堕胎药。 但吃药后英珠只觉得腹痛，并没有达到目的。 去大医院检查后发现已经怀孕6个月，而且有前置胎盘问题。英珠认为告诉家长只会让阿显被打、自己父亲崩溃，决定神不知鬼不觉地让小孩消失。 阿显上网PO文求助也没有获得有用的建议。



英珠决定独自去做引产手术，不想阿显出现让她心软。 阿显一夜无眠，第二天早上还是冲去医院陪她。 医生给两人看宝宝有活力的模样、听宝宝心跳的声音，英珠终於情绪崩溃大哭：「阿显，我好怕！我不要听宝宝的心跳声！」



PS.这两个懂事又无助的高中生真的看得人很心痛，而且生活在到处都是熟人和大嘴巴的地方，确实很让人头大啊XD恩喜对待英珠的态度有点像管教女儿，不知道后续英珠会否愿意接受她的关心。 饰演英珠的卢允瑞是第一次演电视剧，两位小演员的表现都超棒！

下集预告里，英珠和阿显搭巴士回家时突然腹痛。 东昔和回到济州的宣雅重逢十分开心，但老人们却很不看好宣亚。 宣亚再次感觉身体被水浸湿，东昔关切又生气地问：「你到底过著什么样的生活，才会变成那副模样？ 」



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