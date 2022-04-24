《衣袖紅鑲邊》三位主演近況！李俊昊、李世榮、姜勛都接下新作品，這幾部都讓人期待啊～

由李俊昊、李世榮、姜勳主演的《衣袖紅鑲邊》講述為了守護自己幸福生活的宮女「成德任」與一位將國家置於愛情之上的帝王正祖「李祘」之間淒美悲切的宮廷羅曼史。播出時收視還高達17.4％，話題度更是蟬連8週冠軍，相信不少人那時候都有追劇吧？

《衣袖紅鑲邊》也已經終映五個月，三位主演也都接下新作品，一起來看看他們的新劇吧！



李俊昊確定與潤娥搭擋愛情喜劇《King The Land》，講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具原（李俊昊 飾），與因為職業關係，無論何時都要保持燦爛微笑的千沙朗（潤娥 飾），兩人相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。大家可以先去回顧《MBC歌謠大祭典》的合作舞台 XD



李世榮繼《花遊記》之後，時隔4年再次與李昇基合作漫改劇劇《依法相愛吧》。講述被稱為怪物天才的前職檢察官，現為建築主的金正浩（李昇基 飾），與17年知己的四次元律師金宥利（李世榮 飾），在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」店裡展開了一場心動指數最高的法律界羅曼史。



姜勛將和安孝燮、全汝彬搭擋《在你的時間裡》，是翻拍台劇《想見你》。講述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），意外靈魂穿越到1998年的權敏周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權敏周的鄭仁圭（姜勛 飾），展開了三人之間的故事。除了《在你的時間裡》外，姜勛還會拍攝《小婦人》。



這幾部都是讓人期待的作品呢！而《衣袖紅鑲邊》也在《弟58屆百想藝術大賞》入圍多項獎項，期待到時候可以再看到他們合體一下啦～

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