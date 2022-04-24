《衣袖红镶边》三位主演近况！李俊昊、李世荣、姜勋都接下新作品，这几部都让人期待啊～

由李俊昊、李世荣、姜勋主演的《衣袖红镶边》讲述为了守护自己幸福生活的宫女「成德任」与一位将国家置於爱情之上的帝王正祖「李祘」之间凄美悲切的宫廷罗曼史。播出时收视还高达17.4％，话题度更是蝉连8周冠军，相信不少人那时候都有追剧吧？

《衣袖红镶边》也已经终映五个月，三位主演也都接下新作品，一起来看看他们的新剧吧！



李俊昊确定与润娥搭挡爱情喜剧《King The Land》，讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具原（李俊昊 饰），与因为职业关系，无论何时都要保持灿烂微笑的千沙朗（润娥 饰），两人相遇之后，一起制造可以真正开怀欢笑的日子。大家可以先去回顾《MBC歌谣大祭典》的合作舞台 XD



李世荣继《花游记》之后，时隔4年再次与李升基合作漫改剧剧《依法相爱吧》。讲述被称为怪物天才的前职检察官，现为建筑主的金正浩（李升基 饰），与17年知己的四次元律师金宥利（李世荣 饰），在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」店里展开了一场心动指数最高的法律界罗曼史。



姜勋将和安孝燮、全汝彬搭挡《在你的时间里》，是翻拍台剧《想见你》。讲述2023年的韩俊熙（全汝彬 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），意外灵魂穿越到1998年的权敏周（全汝彬 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权敏周的郑仁圭（姜勋 饰），展开了三人之间的故事。除了《在你的时间里》外，姜勋还会拍摄《小妇人》。



这几部都是让人期待的作品呢！而《衣袖红镶边》也在《弟58届百想艺术大赏》入围多项奖项，期待到时候可以再看到他们合体一下啦～

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