《九尾狐傳2》陣容確定！「狐狸兄弟」李棟旭＆金汎與金素妍在18日進行劇本閱讀，預計2023年播出！

21日，據電視台相關人士透露：「tvN新電視劇《九尾狐傳2》的製作團隊和李棟旭、金汎、金素妍等演員在18日進行劇本閱讀。」

隨著季播，時代背景也發生變化，《九尾狐傳2》講述迫降到1930年代的九尾狐怪談狩獵動作劇。包括李硯（李棟旭 飾）成為山神的過程在內，也會將李朗（金汎 飾）在前一季中沒能完成的故事等融入在故事中。



第二季新加入的金素妍，她將飾演的「柳紅朱」被稱爲絕世佳人、有著不老傳說的京城最高級料理餐廳「妙緣閣」的老闆娘，曾是西邊山神。金素妍在《The Penthouse》系列中，飾演歷代級惡女「千瑞璡」一角，展現超強的存在感，去年在《SBS演技大賞》獲得大賞。



金素妍在《九尾狐傳2》中又將展現怎樣的魅力、演技，備受關注。另外，第一季展現「九尾狐兄弟」默契的李棟旭、金汎的再次合作，相信不少觀眾們都超期待吧 XD



另外，《九尾狐傳2》由《小神的孩子們》、《九尾狐傳》姜信孝導演與韓佑麗編劇再度合作打造，預計在2023年上半年播出。

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