《九尾狐传2》阵容确定！「狐狸兄弟」李栋旭＆金泛与金素妍在18日进行剧本阅读，预计2023年播出！

21日，据电视台相关人士透露：「tvN新电视剧《九尾狐传2》的制作团队和李栋旭、金泛、金素妍等演员在18日进行剧本阅读。」

随著季播，时代背景也发生变化，《九尾狐传2》讲述迫降到1930年代的九尾狐怪谈狩猎动作剧。包括李砚（李栋旭 饰）成为山神的过程在内，也会将李朗（金泛 饰）在前一季中没能完成的故事等融入在故事中。



第二季新加入的金素妍，她将饰演的「柳红朱」被称爲绝世佳人、有著不老传说的京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘，曾是西边山神。金素妍在《The Penthouse》系列中，饰演历代级恶女「千瑞璡」一角，展现超强的存在感，去年在《SBS演技大赏》获得大赏。



金素妍在《九尾狐传2》中又将展现怎样的魅力、演技，备受关注。另外，第一季展现「九尾狐兄弟」默契的李栋旭、金泛的再次合作，相信不少观众们都超期待吧 XD



另外，《九尾狐传2》由《小神的孩子们》、《九尾狐传》姜信孝导演与韩佑丽编剧再度合作打造，预计在2023年上半年播出。

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