《我們的藍調時光》車勝元&李姃垠少年演員選得妙！青澀愛戀太好磕了吧~♥

也是「青春五人幫」呀，如果單獨拍另外一部校園劇，應該也會很搭。

tvN《我們的藍調時光》作為群像戲，要想將每個人物寫得鮮活又巧妙交織，非常有挑戰性。 第一組主角車勝元和李姃垠的主題是回顧青春，反襯現狀。 年少時期的青澀情愫與中年時期的複雜思緒形成對比，豐富人物形象。車勝元和李姃垠對應的少年演員金在原和沈達琪，隨著電視劇的熱度而話題度上升。









劇中超會撩人的金在原（김재원）模特出身，所屬MYSTIC STORY旗下的01年生新生代演員，目前是中央大學戲劇系在讀生，此前是兩部網劇和電影《Dream Maker》主演。 雖是新人演員，但IG追蹤數達12.7萬。



沈達琪PO出和李姃垠的合照，劇中將「直率豪爽」演繹得淋漓盡致。 沈達琪是Saram娛樂旗下的1999年生潛力股，曾在《女孩，四繹（Persona）》搭檔IU，還有《少年法庭》《機智醫生生活》《救救我2》等作品，IG追蹤數達5萬。



青春五人幫演員都在各自IG上PO出姿勢各樣的合照，戲中對青春的思考和追憶比較沉重，用戲外的輕鬆花絮照緩解一下吧！



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