《我们的蓝调时光》车胜元&李姃垠少年演员选得妙！青涩爱恋太好磕了吧~♥

也是「青春五人帮」呀，如果单独拍另外一部校园剧，应该也会很搭。

tvN《我们的蓝调时光》作为群像戏，要想将每个人物写得鲜活又巧妙交织，非常有挑战性。 第一组主角车胜元和李姃垠的主题是回顾青春，反衬现状。 年少时期的青涩情愫与中年时期的复杂思绪形成对比，丰富人物形象。车胜元和李姃垠对应的少年演员金在原和沈达琪，随著电视剧的热度而话题度上升。









剧中超会撩人的金在原（김재원）模特出身，所属MYSTIC STORY旗下的01年生新生代演员，目前是中央大学戏剧系在读生，此前是两部网剧和电影《Dream Maker》主演。 虽是新人演员，但IG追踪数达12.7万。



沈达琪PO出和李姃垠的合照，剧中将「直率豪爽」演绎得淋漓尽致。 沈达琪是Saram娱乐旗下的1999年生潜力股，曾在《女孩，四绎（Persona）》搭档IU，还有《少年法庭》《机智医生生活》《救救我2》等作品，IG追踪数达5万。



青春五人帮演员都在各自IG上PO出姿势各样的合照，戏中对青春的思考和追忆比较沉重，用戏外的轻松花絮照缓解一下吧！



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