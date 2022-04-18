《我們的藍調時光》金宇彬默默守護韓志旼，但別人眼中的她卻是謊話連篇的風流女人？ （ep.4）

終於等到金宇彬和韓志旼的故事，這集結尾有驚喜！XD小編覺得編劇很厲害的一點是「保持神秘感」，像是這次韓志旼的角色，就真的讓人看不透啊~

宣亞（申敏兒 飾）感覺身體被水浸透。 丈夫抱怨她不做家務也不洗澡，全家人身上都有味道。 丈夫送兒子去學校之後，宣亞擦擦桌子洗了個澡，丈夫突然又抱著兒子回來了。 原來一天已經過去，而宣亞完全沒有感知。



英玉（韓志旼 飾）在夜店答應和裴船長去旅館，但叫來代駕卻是開回自己住的地方，原來她只是煩了、隨口應和而已。 定俊（金宇彬 飾）幫她趕走裴船長，英玉察覺到定俊喜歡自己，告訴他自己交往過很多男友。



海女們發現英玉關於父母的事一直在說謊，出海時英玉又為了多挖一點海產而獨自推遲上船時間，導致所有海女都開始排斥她。

定俊和英玉約在他的房車見面，不管別人怎麼議論，他仍然希望和她在一起。 英玉似乎也開始喜歡這個話不多卻很溫暖的船長，突然過來給他一吻！



PS.這集的片頭播放了定俊和英玉的唱片，上面寫著：「船長與海女之間，試圖不執著於謊言與謠言。 」英玉撩定俊的時候真的很甜耶！期待下周的發展~



下集預告裡，定俊說討厭不喜歡濟州的人，英玉說她很喜歡濟州，兩人對視一笑。宣亞回到濟州與東昔（李炳憲 飾）重逢，東昔問她：「我這種人不值得妳喜歡嗎？ 因為我不只沒錢還一無所有？ 」班長懷疑自己懷孕了，副班長問她是否愛他，班長厭世地說：「愛是不存在的。 我們真的有那麼相愛嗎？ 」班長獨自來到婦產科，恩喜突然跑出來阻止，似乎她一直在關注著班長。



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