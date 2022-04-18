《我们的蓝调时光》金宇彬默默守护韩志旼，但别人眼中的她却是谎话连篇的风流女人？ （ep.4）

终於等到金宇彬和韩志旼的故事，这集结尾有惊喜！XD小编觉得编剧很厉害的一点是「保持神秘感」，像是这次韩志旼的角色，就真的让人看不透啊~

宣亚（申敏儿 饰）感觉身体被水浸透。 丈夫抱怨她不做家务也不洗澡，全家人身上都有味道。 丈夫送儿子去学校之后，宣亚擦擦桌子洗了个澡，丈夫突然又抱著儿子回来了。 原来一天已经过去，而宣亚完全没有感知。



英玉（韩志旼 饰）在夜店答应和裴船长去旅馆，但叫来代驾却是开回自己住的地方，原来她只是烦了、随口应和而已。 定俊（金宇彬 饰）帮她赶走裴船长，英玉察觉到定俊喜欢自己，告诉他自己交往过很多男友。



海女们发现英玉关於父母的事一直在说谎，出海时英玉又为了多挖一点海产而独自推迟上船时间，导致所有海女都开始排斥她。

定俊和英玉约在他的房车见面，不管别人怎么议论，他仍然希望和她在一起。 英玉似乎也开始喜欢这个话不多却很温暖的船长，突然过来给他一吻！



PS.这集的片头播放了定俊和英玉的唱片，上面写著：「船长与海女之间，试图不执著於谎言与谣言。 」英玉撩定俊的时候真的很甜耶！期待下周的发展~



下集预告里，定俊说讨厌不喜欢济州的人，英玉说她很喜欢济州，两人对视一笑。宣亚回到济州与东昔（李炳宪 饰）重逢，东昔问她：「我这种人不值得你喜欢吗？ 因为我不只没钱还一无所有？ 」班长怀疑自己怀孕了，副班长问她是否爱他，班长厌世地说：「爱是不存在的。 我们真的有那么相爱吗？ 」班长独自来到妇产科，恩喜突然跑出来阻止，似乎她一直在关注著班长。



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