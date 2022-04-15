《我們的藍調時光》不同一般韓劇的跨次元劇情展開：強調人人都是自己人生故事的主角！

tvN大卡司雲集的電視劇《我們的藍調時光》上週9日開播收視不俗，劇情以跨次元的方式展開，也是電視劇中的創新模式。而前兩集集中於車勝元所飾演的漢修，以及李姃垠所飾演的恩喜的初戀友情故事。

第一集與第二集雖然主題是演出相隔20年又再度相見的漢修與恩喜，不過其他演員的故事也有部分參雜其中，譬如恩喜的在地同學們，以及每週開著雜貨車來叫賣的東昔（李炳憲飾），菜鳥海女英玉（韓志旼飾）與靦腆的船長成俊（金宇彬飾）。這些成員們也都短暫登場，為日後的劇情線一一埋下種子。



目前因為僅播出兩集，除了漢修與恩喜的戲份較多，觀眾們對於其他角色們的設定仍有許多未知，但卻能隱約從台詞中讓大家了解，譬如東昔說出自己與母親早斷絕往來，總是愛吵架的印權與浩息，兩人的兒女正在偷偷戀愛中。在開播前tvN也已經公布了20集每一集的小標題，是一種相當嶄新的編排方式，呈現盧熙京作家想要的「每個人都是自己故事的主角」概念，觀眾從開場的畫面就能先看到每一集的主角是誰，也使用不一樣的歌曲搭配，引導著觀眾們走入他們各自的人生故事。



至於為何以濟州為背景，作家也表示因為當地有著特別的文化，也就是特別有人情味，覺得所有人都不是別人而是自己人，這樣的熱情在現今的都市正在漸漸消失中，劇中卻強調這樣的感覺，譬如東昔明明不是恩喜的同學，卻跑去參加人家的同學會，喝得爛醉的人還由船長成俊開車來接送，是同住在這村莊中特有的感情。



在製作發表會上李炳憲也曾對這樣的模式感到相當有趣，他曾說「有些篇章的主角是我，有些篇章我像路人一樣出現，這很有趣，感覺電視劇的層次在累積。」《我們的藍調時光》後續發展也令人期待。



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