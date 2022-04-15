《我们的蓝调时光》不同一般韩剧的跨次元剧情展开：强调人人都是自己人生故事的主角！

tvN大卡司云集的电视剧《我们的蓝调时光》上周9日开播收视不俗，剧情以跨次元的方式展开，也是电视剧中的创新模式。而前两集集中於车胜元所饰演的汉修，以及李姃垠所饰演的恩喜的初恋友情故事。

第一集与第二集虽然主题是演出相隔20年又再度相见的汉修与恩喜，不过其他演员的故事也有部分参杂其中，譬如恩喜的在地同学们，以及每周开著杂货车来叫卖的东昔（李炳宪饰），菜鸟海女英玉（韩志旼饰）与腼腆的船长成俊（金宇彬饰）。这些成员们也都短暂登场，为日后的剧情线一一埋下种子。



目前因为仅播出两集，除了汉修与恩喜的戏份较多，观众们对於其他角色们的设定仍有许多未知，但却能隐约从台词中让大家了解，譬如东昔说出自己与母亲早断绝往来，总是爱吵架的印权与浩息，两人的儿女正在偷偷恋爱中。在开播前tvN也已经公布了20集每一集的小标题，是一种相当崭新的编排方式，呈现卢熙京作家想要的「每个人都是自己故事的主角」概念，观众从开场的画面就能先看到每一集的主角是谁，也使用不一样的歌曲搭配，引导著观众们走入他们各自的人生故事。



至於为何以济州为背景，作家也表示因为当地有著特别的文化，也就是特别有人情味，觉得所有人都不是别人而是自己人，这样的热情在现今的都市正在渐渐消失中，剧中却强调这样的感觉，譬如东昔明明不是恩喜的同学，却跑去参加人家的同学会，喝得烂醉的人还由船长成俊开车来接送，是同住在这村庄中特有的感情。



在制作发表会上李炳宪也曾对这样的模式感到相当有趣，他曾说「有些篇章的主角是我，有些篇章我像路人一样出现，这很有趣，感觉电视剧的层次在累积。」《我们的蓝调时光》后续发展也令人期待。



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