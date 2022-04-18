我的眼中只有「萬年男二」！好希望他們有一天也能靠男一號角色爆火啊！

有些男演員真是運氣差了那麼一點點，明明有顏值有演技，但卻總是擔任男二。

雖然說「男主是來誘惑女主的，男二才是大家的」，但看多了這些顏值演技都在線的男演員們總是出演男二或者配角，觀眾們還是有些心疼。 不過有些時候，事實證明，他們演男二要比擔任男主時更出彩！男主都遮不住他們的光芒。

李洙赫

對於李洙赫總是演男二，粉絲和觀眾們已經從內心開始接受了這一設定。 當年一部《夜行書生》讓他直接出圈，有了「雕刻美男」的稱號。 最近開播的《還有明天》里，他又又又演男二了-走馬燈的引渡管理組組長「朴重吉」，渾身散發出了不可侵犯的冷冽氣質，簡直就是完美變身陰間使者，難怪看得不少女觀眾都說「我自願跟你走」。 老實說，每次女主角在男主和男二李洙赫之間徘徊時，小編總有種想衝進劇裡罵醒她的想法。



金旻奎

《社內相親》不僅讓安孝燮爆火，連男二金旻奎也人氣大增，誰會不喜歡成熟穩重，又帶著一絲禁欲氣息的完美男秘書呢？ 從《學校2015》中飾演韓以安的游泳隊朋友、《Signal信號》里的可愛義警黃義慶，到《便利店新星》中癡情的姜志旭、《所以我和黑粉結婚了》里女主的好友，金旻奎似乎很適合扮演主角身邊的「綠葉」，不爭不搶，但因為他的存在，更襯托出主角們的光彩。



林周煥

林周煥絕對是韓劇迷們心目中的「意難平」，演技好，長得帥，卻一直欠缺了一點運氣。 《令人垂涎之島》、《哦，我的鬼神大人》、《任意依戀》、《河伯的新娘 2017》、《The Game：向著零時》和《愛我的間諜》等，多變精湛的演技讓觀眾留下了相當深刻的印象！最近林周煥因為出演了綜藝《偶然成為社長2》而熱度增加，雖然話不多，但卻默默在一旁貼心地做事的樣子圈粉無數。



金聖喆

你可能叫不出他的名字，但一定會在這些熱門韓劇裡看過他的身影！《那年，我們夏天》裡的智雄、《機智牢房生活》里的法子、《你喜歡勃拉姆斯嗎》中飾演溫柔的大提琴家、《黑道律師文森佐》裡喜歡男主宋仲基的黃敏誠，他的魅力是越挖掘越深刻啊。



所以！以上的各位男二們，請你們要相信，無論你們演的角色是可愛可笑還是可悲可恨，在很多人心裡，你們和男主一樣重要！

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