我的眼中只有「万年男二」！好希望他们有一天也能靠男一号角色爆火啊！

有些男演员真是运气差了那么一点点，明明有颜值有演技，但却总是担任男二。

虽然说「男主是来诱惑女主的，男二才是大家的」，但看多了这些颜值演技都在线的男演员们总是出演男二或者配角，观众们还是有些心疼。 不过有些时候，事实证明，他们演男二要比担任男主时更出彩！男主都遮不住他们的光芒。

李洙赫

对於李洙赫总是演男二，粉丝和观众们已经从内心开始接受了这一设定。 当年一部《夜行书生》让他直接出圈，有了「雕刻美男」的称号。 最近开播的《还有明天》里，他又又又演男二了-走马灯的引渡管理组组长「朴重吉」，浑身散发出了不可侵犯的冷冽气质，简直就是完美变身阴间使者，难怪看得不少女观众都说「我自愿跟你走」。 老实说，每次女主角在男主和男二李洙赫之间徘徊时，小编总有种想冲进剧里骂醒她的想法。



金旻奎

《社内相亲》不仅让安孝燮爆火，连男二金旻奎也人气大增，谁会不喜欢成熟稳重，又带著一丝禁欲气息的完美男秘书呢？ 从《学校2015》中饰演韩以安的游泳队朋友、《Signal信号》里的可爱义警黄义庆，到《便利店新星》中痴情的姜志旭、《所以我和黑粉结婚了》里女主的好友，金旻奎似乎很适合扮演主角身边的「绿叶」，不争不抢，但因为他的存在，更衬托出主角们的光彩。



林周焕

林周焕绝对是韩剧迷们心目中的「意难平」，演技好，长得帅，却一直欠缺了一点运气。 《令人垂涎之岛》、《哦，我的鬼神大人》、《任意依恋》、《河伯的新娘 2017》、《The Game：向著零时》和《爱我的间谍》等，多变精湛的演技让观众留下了相当深刻的印象！最近林周焕因为出演了综艺《偶然成为社长2》而热度增加，虽然话不多，但却默默在一旁贴心地做事的样子圈粉无数。



金圣喆

你可能叫不出他的名字，但一定会在这些热门韩剧里看过他的身影！《那年，我们夏天》里的智雄、《机智牢房生活》里的法子、《你喜欢勃拉姆斯吗》中饰演温柔的大提琴家、《黑道律师文森佐》里喜欢男主宋仲基的黄敏诚，他的魅力是越挖掘越深刻啊。



所以！以上的各位男二们，请你们要相信，无论你们演的角色是可爱可笑还是可悲可恨，在很多人心里，你们和男主一样重要！

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