朴栖含因《語意錯誤》大爆紅，比活動時期更火熱的「軍白期」！網友：「快點退伍吧、我們會等你的」

BL劇《語意錯誤》講述如機器人的理工男秋尚宇（朴宰燦 飾），遇上放蕩不羈的藝術男張宰英（朴栖含 飾），兩人一起製作手遊，經過意外碰撞，萌生愛情的浪漫故事。

兩人的化學反應受到許多人喜愛，播出時有著超高的討論度。

在《語意錯誤》公開之前，朴栖含的 IG 追蹤人數是17萬人，播出後開始呈現直線上升曲線。兩個多月後的今日（13日），追蹤人數已經突破73萬8000人。因為要履行國防義務（上月10日入伍），他在《語意錯誤》後並沒有展開任何活動，不過...粉絲們也重新挖掘再分享他作為 KNK 成員時期的內容，在 The Qoo 幾乎每天都有它的相關熱門文章。

據 스포츠서울 報導：「像這樣不是活動期的『軍白期』粉絲爆發性擴張的現象是非常罕見。」相關人士表示：「朴栖含的人氣非同尋常，雖然因為國防義務而處於空白期，但是廣告界的邀約不斷擁入，國內外的粉絲也增加2倍以上。隨著《語意錯誤》的人氣持續上升，粉絲持續湧入，業界也有人開玩笑說：『是不是應該現在開始選角工作呢？』」

而這也引發熱烈討論，韓國網友紛紛表示：「栖含啊 退伍吧」、「現在開始選角吧ㅠㅠㅠㅠ嗚嗚」、「剛開始的時候很尷尬，越往後越做得越好，以後更期待」、「我會等你的」、「我也因此更加期待2年後的到來」、「軍白期結束後學演技的話，感覺會更好」、「雖然臉和身材都很突出，但聲音更好聽」、「空白期裡練習完演技出來，希望更成功」、「我很擅長等待ㅠㅠ嗚嗚我會等你」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞