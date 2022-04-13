朴栖含因《语意错误》大爆红，比活动时期更火热的「军白期」！网友：「快点退伍吧、我们会等你的」

BL剧《语意错误》讲述如机器人的理工男秋尚宇（朴宰灿 饰），遇上放荡不羁的艺术男张宰英（朴栖含 饰），两人一起制作手游，经过意外碰撞，萌生爱情的浪漫故事。

两人的化学反应受到许多人喜爱，播出时有著超高的讨论度。

在《语意错误》公开之前，朴栖含的 IG 追踪人数是17万人，播出后开始呈现直线上升曲线。两个多月后的今日（13日），追踪人数已经突破73万8000人。因为要履行国防义务（上月10日入伍），他在《语意错误》后并没有展开任何活动，不过...粉丝们也重新挖掘再分享他作为 KNK 成员时期的内容，在 The Qoo 几乎每天都有它的相关热门文章。

据 스포츠서울 报导：「像这样不是活动期的『军白期』粉丝爆发性扩张的现象是非常罕见。」相关人士表示：「朴栖含的人气非同寻常，虽然因为国防义务而处於空白期，但是广告界的邀约不断拥入，国内外的粉丝也增加2倍以上。随著《语意错误》的人气持续上升，粉丝持续涌入，业界也有人开玩笑说：『是不是应该现在开始选角工作呢？』」

而这也引发热烈讨论，韩国网友纷纷表示：「栖含啊 退伍吧」、「现在开始选角吧ㅠㅠㅠㅠ呜呜」、「刚开始的时候很尴尬，越往后越做得越好，以后更期待」、「我会等你的」、「我也因此更加期待2年后的到来」、「军白期结束后学演技的话，感觉会更好」、「虽然脸和身材都很突出，但声音更好听」、「空白期里练习完演技出来，希望更成功」、「我很擅长等待ㅠㅠ呜呜我会等你」等等。

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