《社內相親》「夏莉媽媽」鄭英珠的反轉舊照！韓網友：看完只想尊稱一聲「大姐頭」XD

雖然《社內相親》已經落幕了，但人氣依舊不減。

無厘頭爆笑羅曼史《社內相親》完美落幕，即使在鑒劇水準有了大幅度提高的2022年，觀眾們仍然抵擋不了「土甜劇」的攻勢，只要演員找對了、故事有新意，「霸總愛上我」的俗套老梗也照樣能掀起收視熱潮。 安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅這4位主演自不用說，就連「爺爺」李德華的扮演者也深受廣大觀眾的喜歡，這部劇裡的每一位配角都閃閃發光，比如女主角夏莉（金世正 飾）的媽媽韓美貌也很有看頭。



雖然名叫「韓美貌」，但實際上夏莉媽媽給觀眾的第一印象絕對「不美貌」，更多的是搞笑與誇張。 她的扮演者就是鄭英珠，影視劇圈的實力派綠葉。 相信大家在不少韓劇裡都看過她的身影，且幾乎都是霸道、強勢的大女人形象。 《The Penthouse》中的監獄大姐頭、《Signal信號》裡的食堂阿姨、《熱血司祭》裡的九潭區廳長、《付岩洞復仇者們》中的欺負「豹子女士」羅美蘭的壞媽媽、《我是遺物整理師》裡女主角的媽媽，身影無處不在，演技張力十足。



其實鄭英珠正職是音樂劇演員，從1994年開始，不間斷地出演各類的音樂劇，多次捧回音樂劇界的獎項，是業內的中堅力量。 因為《社內想起》的熱播，觀眾們挖出了鄭英珠的反轉舊照，沒想到「美貌」媽媽居然還有這樣的一面。 2014年參加音樂劇《隨風而逝》（又譯《亂世佳人》、《飄》）發佈會時，她以深V禮服和剃頭形象亮相，霸氣大姐頭氣勢震撼全場。相關照片還曾在綜藝節目《Radio Star》裡公開過，看得觀眾們很是震驚，留言稱：「這是位有胸的大哥」、「被她打一拳，可能要花4天3也才能醒來」、「看到她只想很尊敬地喊一聲‘大姐頭’」、「任何男人站在她身邊，都會變成小弟吧」等。



鄭英珠，無所謂配角主角，只要她一亮相，你的視線就會不自覺地跟著她走。

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