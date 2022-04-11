《社内相亲》「夏莉妈妈」郑英珠的反转旧照！韩网友：看完只想尊称一声「大姐头」XD

虽然《社内相亲》已经落幕了，但人气依旧不减。

无厘头爆笑罗曼史《社内相亲》完美落幕，即使在鉴剧水准有了大幅度提高的2022年，观众们仍然抵挡不了「土甜剧」的攻势，只要演员找对了、故事有新意，「霸总爱上我」的俗套老梗也照样能掀起收视热潮。 安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅这4位主演自不用说，就连「爷爷」李德华的扮演者也深受广大观众的喜欢，这部剧里的每一位配角都闪闪发光，比如女主角夏莉（金世正 饰）的妈妈韩美貌也很有看头。



虽然名叫「韩美貌」，但实际上夏莉妈妈给观众的第一印象绝对「不美貌」，更多的是搞笑与夸张。 她的扮演者就是郑英珠，影视剧圈的实力派绿叶。 相信大家在不少韩剧里都看过她的身影，且几乎都是霸道、强势的大女人形象。 《The Penthouse》中的监狱大姐头、《Signal信号》里的食堂阿姨、《热血司祭》里的九潭区厅长、《付岩洞复仇者们》中的欺负「豹子女士」罗美兰的坏妈妈、《我是遗物整理师》里女主角的妈妈，身影无处不在，演技张力十足。



其实郑英珠正职是音乐剧演员，从1994年开始，不间断地出演各类的音乐剧，多次捧回音乐剧界的奖项，是业内的中坚力量。 因为《社内想起》的热播，观众们挖出了郑英珠的反转旧照，没想到「美貌」妈妈居然还有这样的一面。 2014年参加音乐剧《随风而逝》（又译《乱世佳人》、《飘》）发布会时，她以深V礼服和剃头形象亮相，霸气大姐头气势震撼全场。相关照片还曾在综艺节目《Radio Star》里公开过，看得观众们很是震惊，留言称：「这是位有胸的大哥」、「被她打一拳，可能要花4天3也才能醒来」、「看到她只想很尊敬地喊一声‘大姐头’」、「任何男人站在她身边，都会变成小弟吧」等。



郑英珠，无所谓配角主角，只要她一亮相，你的视线就会不自觉地跟著她走。

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