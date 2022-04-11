你「南朋友」的人生角色！南柱赫的「白易辰」VS「李俊夏」，你最愛哪個呢

南柱赫最近憑藉熱播劇《二十五，二十一》再度人氣暴增，不過說到我們「南朋友」的「人生角色」，不禁又引發了爭論。

擁有「國民男友」封號的南柱赫，不只形象極佳，邀約也沒斷過，只是直到2017年的《河伯的新娘2017》，他的演技還不時遭到詬病，被罵「腳演技」，從表情、發音，無一不受批評，當時的他還被叫做「花瓶男神」，光長了一張帥臉，演技完全和顏值不成正比。

好在南柱赫將大眾的批評聲看做是督促自己進步的動力，逐步磨煉演技，到了《耀眼》時期簡直大放光芒，擁有了自己第一個「人生角色」李俊夏。 他與老戲骨金惠子、演技派韓志旼等人合作，完全沒有被她倆的演技給遮擋住，把悲傷、憤怒等難消化的情緒全都表現到位，尤其是他抱著韓志旼痛哭的一幕更被視為經典場面，被無數觀眾們大讚「我從他的眼裡真的感受到了悲傷」、「演技終於開竅了」。



經過幾年的沉澱，南柱赫也慢慢擺脫了「花瓶」這個稱號。 這次，他與金泰梨聯手主演的青春愛情故事《二十五，二十一》，演技更見細膩、層次感，對於情緒變化的詮釋也漸入佳境。 南柱赫清爽不膩味的表現也替劇情加分不少，完全沒有被搭檔手金泰梨比下去，不少心動場景看得觀眾們直呼「南柱赫有罪」，這也造就了他的第二個人生角色「白易辰」。



從青澀到成熟的蛻變，南柱赫為之付出了很多努力。 兩個人生角色觀眾們也各有所愛，愛隱忍悲傷的李俊夏，也愛穩重可靠的白易辰，那麼在你心目中，哪個角色才稱得上是「南朋友」的人生角色呢？

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