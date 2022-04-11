你「南朋友」的人生角色！南柱赫的「白易辰」VS「李俊夏」，你最爱哪个呢

南柱赫最近凭藉热播剧《二十五，二十一》再度人气暴增，不过说到我们「南朋友」的「人生角色」，不禁又引发了争论。

拥有「国民男友」封号的南柱赫，不只形象极佳，邀约也没断过，只是直到2017年的《河伯的新娘2017》，他的演技还不时遭到诟病，被骂「脚演技」，从表情、发音，无一不受批评，当时的他还被叫做「花瓶男神」，光长了一张帅脸，演技完全和颜值不成正比。

好在南柱赫将大众的批评声看做是督促自己进步的动力，逐步磨炼演技，到了《耀眼》时期简直大放光芒，拥有了自己第一个「人生角色」李俊夏。 他与老戏骨金惠子、演技派韩志旼等人合作，完全没有被她俩的演技给遮挡住，把悲伤、愤怒等难消化的情绪全都表现到位，尤其是他抱著韩志旼痛哭的一幕更被视为经典场面，被无数观众们大赞「我从他的眼里真的感受到了悲伤」、「演技终於开窍了」。



经过几年的沉淀，南柱赫也慢慢摆脱了「花瓶」这个称号。 这次，他与金泰梨联手主演的青春爱情故事《二十五，二十一》，演技更见细腻、层次感，对於情绪变化的诠释也渐入佳境。 南柱赫清爽不腻味的表现也替剧情加分不少，完全没有被搭档手金泰梨比下去，不少心动场景看得观众们直呼「南柱赫有罪」，这也造就了他的第二个人生角色「白易辰」。



从青涩到成熟的蜕变，南柱赫为之付出了很多努力。 两个人生角色观众们也各有所爱，爱隐忍悲伤的李俊夏，也爱稳重可靠的白易辰，那么在你心目中，哪个角色才称得上是「南朋友」的人生角色呢？

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