IU才刚婉拒《眼泪女王》女主角，今传金秀贤收到男主角提议！想看两人再次合作暂时无望

这算是擦肩而过吗？制作组根本是两人的CP粉吧!!!

《Ten Asia》今（7）日报导了金秀贤收到了朴智恩编剧的新作品《眼泪女王》主演提案，正在商讨中。



金秀贤曾与朴智恩编剧合作过《来自星星的你》与《制作人》两档电视剧，早已有一定的交情，金秀贤后来还因交情客串了朴智恩的另一部电视剧《爱的迫降》。一位是高人气顶级演员，一位是票房保证的编剧，两人是否有机会以《眼泪女王》再合作？虽然后续有另一家媒体‎《Newsen》‎得到金秀贤经纪公司回应「仅收到《眼泪女王》行程相关谘询，未曾收到剧本与企划」，仍值得观望。



而和朴智恩也有交情，曾合作过《制作人》、曾为《爱的迫降》献唱OST的IU李知恩，‎昨日亦传出收到了《眼泪女王》女主角提案，不过IU所属经纪公司随后便表明已拒绝出演‎。



金秀贤与IU已确定无缘於《眼泪女王》合作，也许会有不少粉丝感到可惜，因为两人可是结交了长时间的友谊。两人於2011年共同演出《Dream High》（梦想高飞）结下友谊的种子，2013年再次合演《制作人》，2017年金秀贤演出IU的〈Ending Scene〉MV，2019年退伍后更客串IU主演的《德鲁纳酒店》。两人还不时互送咖啡车应援，感情相当深厚。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻