[有雷]《單戀原聲帶》朴炯植＋韓韶禧同居遇母親突擊檢查！塔羅牌的秘密究竟是什麼呢？（EP2）

[有雷]僅有4集長度的《單戀原聲帶》，劇情的曖昧粉紅以及好聽的插曲都相當值得一看，朴炯植跟韓韶禧這對認識了19年的老友終於展開同居生活，沒想到竟遇見韓韶禧母親李姃垠突然來訪！

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《單戀原聲帶》相識多年的好友韓宣宇（朴炯植飾）與李恩秀（韓韶禧飾）同居的第一天就差點越線，喝醉了的恩秀躺在宣宇臂彎裡，讓他內心大喊幾乎快瘋了，恩秀清醒之後也有些尷尬，兩人都刻意顧左右而言他，盡量不提到昨晚幾乎超越朋友感情的失誤。



恩秀努力想寫出暗戀的感覺，但寫了一大堆也比不上宣宇隨意說出自己的心聲，他覺得除了恩秀認為的害羞以外，單戀還多了一分心痛，宣宇描述著單戀能做的，最多只能碰出到對方的指尖罷了，無法再更進一步的無可奈何，不過恩秀卻還是不太明白，更直接伸出手握住了宣宇，說直接這樣握住不就好了？不太理解宣宇所說的單戀苦惱。



宣宇與恩秀外出的路上接到了電話，恩秀臨時需要與製作人（金柱憲飾）開會討論作品，雖然只是陪客，但是宣宇的意見超多，讓恩秀覺得在製作人面前這樣表現相當無禮，兩人也因此吵了一架。不過恩秀沒多久之後就前往道歉，兩個人也立即和好，開心地到超市共同購物，宣宇還不忘買恩秀最愛的巧克力。



兩人回家後竟然發現已經坐在客廳的媽媽！恩秀的媽媽（李姃垠飾）從濟州島來看她了，兩人趕緊你一言我一語的解釋著同居狀態，沒想到恩秀媽媽竟意外地拿出塔羅牌來測驗宣宇，算出了宣宇有喜歡的人，還說距離遙遠，讓恩秀不加思索說媽媽太準了！應該就是珍妮佛吧！不過恩秀媽媽離開時把最後一張牌送給宣宇，說這是他的幸運符。



恩秀之前曾問過宣宇是否還留有去年旅遊的照片，宣宇卻說已經刪掉了。恩秀臨時接到電話要幫宣宇寄送照片給公司，卻偶然發現宣宇電腦中從好幾年前都留有她的照片……她能知道宣宇暗戀了她多久嗎？



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