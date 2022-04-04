[有雷]《单恋原声带》朴炯植＋韩韶禧同居遇母亲突击检查！塔罗牌的秘密究竟是什么呢？（EP2）

[有雷]仅有4集长度的《单恋原声带》，剧情的暧昧粉红以及好听的插曲都相当值得一看，朴炯植跟韩韶禧这对认识了19年的老友终於展开同居生活，没想到竟遇见韩韶禧母亲李姃垠突然来访！

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《单恋原声带》相识多年的好友韩宣宇（朴炯植饰）与李恩秀（韩韶禧饰）同居的第一天就差点越线，喝醉了的恩秀躺在宣宇臂弯里，让他内心大喊几乎快疯了，恩秀清醒之后也有些尴尬，两人都刻意顾左右而言他，尽量不提到昨晚几乎超越朋友感情的失误。



恩秀努力想写出暗恋的感觉，但写了一大堆也比不上宣宇随意说出自己的心声，他觉得除了恩秀认为的害羞以外，单恋还多了一分心痛，宣宇描述著单恋能做的，最多只能碰出到对方的指尖罢了，无法再更进一步的无可奈何，不过恩秀却还是不太明白，更直接伸出手握住了宣宇，说直接这样握住不就好了？不太理解宣宇所说的单恋苦恼。



宣宇与恩秀外出的路上接到了电话，恩秀临时需要与制作人（金柱宪饰）开会讨论作品，虽然只是陪客，但是宣宇的意见超多，让恩秀觉得在制作人面前这样表现相当无礼，两人也因此吵了一架。不过恩秀没多久之后就前往道歉，两个人也立即和好，开心地到超市共同购物，宣宇还不忘买恩秀最爱的巧克力。



两人回家后竟然发现已经坐在客厅的妈妈！恩秀的妈妈（李姃垠饰）从济州岛来看她了，两人赶紧你一言我一语的解释著同居状态，没想到恩秀妈妈竟意外地拿出塔罗牌来测验宣宇，算出了宣宇有喜欢的人，还说距离遥远，让恩秀不加思索说妈妈太准了！应该就是珍妮佛吧！不过恩秀妈妈离开时把最后一张牌送给宣宇，说这是他的幸运符。



恩秀之前曾问过宣宇是否还留有去年旅游的照片，宣宇却说已经删掉了。恩秀临时接到电话要帮宣宇寄送照片给公司，却偶然发现宣宇电脑中从好几年前都留有她的照片……她能知道宣宇暗恋了她多久吗？



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