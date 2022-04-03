霸總的氣質完全Hold住！韓劇裡的霸道總裁們最愛的髮型「逗號瀏海」，安孝燮&金旻奎瀏海相呼應XD

流水的「霸總」鐵打的「逗號瀏海」！

這幾年的韓劇裡不乏各種類型的霸道總裁，雖然總裁們霸道的方式各式各樣，但霸總們的髮型幾乎是千篇一律，最愛逗號瀏海，可能這種髮型最能拿捏得住霸總們的氣質吧。

先來看看最近火爆了的《社內相親》，霸道且傲嬌的社長姜泰武（安孝燮 飾）的髮型就用到了逗號瀏海，把頭髮進行二八分，將偏多髮量那一側的發尾內彎成C字型，像個逗號一樣齊齊落在眉上，展現出不羈的一面！



而劇裡的秘書兼好兄弟車成勛（金旻奎 飾）和wuli姜社長的逗號瀏海完全反了過來，兩人正好組成了括弧，哈哈哈哈哈。 車秘書的逗號瀏海少了一分霸氣，多了一分時尚俐落。 小編每次看到他倆同框，都忍不住大笑，這瀏海是一對啊。



說到霸總絕對少不了《金秘書為何那樣》中的自戀狂社長李英俊（朴敘俊 飾），覺得這世上的光全都照在了他一個人身上，可以毫不慚愧地在大眾面前誇讚自己。有了逗號瀏海的加持，確實帥到無法無天，立馬電暈所有妹子。



《她的私生活》裡的Ryan館長（金材昱 飾）憑藉高冷的外型和霸氣的氣場，不僅另女主角心動，更是圈了一大批迷妹的芳心。金材昱的逗號瀏海偏分沒那麼多，更像是五五分，很有慵懶復古的風潮，「意境」滿分。



宋江在《無法抗拒的他》中也是中分逗號瀏海，將頭髮中分，通過向內卷讓瀏海的髮長與眉毛齊平，利落感與時髦度共存。雖然人設不是霸總，但這款髮型和「海王」的人設也很搭。



富二代專業戶李敏鎬在《The King：永遠的君主》中扮演了大韓帝國的皇帝李衮，是霸總中的霸總，劇中一幕騎著白馬在光化門廣場出現，就像現代版白馬王子！依舊是中分逗號髮型，讓臉部線條更加明顯，帥度暴增，顯示出了強大的氣場。



逗號瀏海雖然看上去很百搭，但實則很考驗顏值，就會變成不倫不類的「漢奸頭」，各位想嘗試的男生請謹慎哦！！

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