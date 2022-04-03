霸总的气质完全Hold住！韩剧里的霸道总裁们最爱的发型「逗号浏海」，安孝燮&金旻奎浏海相呼应XD

流水的「霸总」铁打的「逗号浏海」！

这几年的韩剧里不乏各种类型的霸道总裁，虽然总裁们霸道的方式各式各样，但霸总们的发型几乎是千篇一律，最爱逗号浏海，可能这种发型最能拿捏得住霸总们的气质吧。

先来看看最近火爆了的《社内相亲》，霸道且傲娇的社长姜泰武（安孝燮 饰）的发型就用到了逗号浏海，把头发进行二八分，将偏多发量那一侧的发尾内弯成C字型，像个逗号一样齐齐落在眉上，展现出不羁的一面！



而剧里的秘书兼好兄弟车成勋（金旻奎 饰）和wuli姜社长的逗号浏海完全反了过来，两人正好组成了括弧，哈哈哈哈哈。 车秘书的逗号浏海少了一分霸气，多了一分时尚俐落。 小编每次看到他俩同框，都忍不住大笑，这浏海是一对啊。



说到霸总绝对少不了《金秘书为何那样》中的自恋狂社长李英俊（朴叙俊 饰），觉得这世上的光全都照在了他一个人身上，可以毫不惭愧地在大众面前夸赞自己。有了逗号浏海的加持，确实帅到无法无天，立马电晕所有妹子。



《她的私生活》里的Ryan馆长（金材昱 饰）凭藉高冷的外型和霸气的气场，不仅另女主角心动，更是圈了一大批迷妹的芳心。金材昱的逗号浏海偏分没那么多，更像是五五分，很有慵懒复古的风潮，「意境」满分。



宋江在《无法抗拒的他》中也是中分逗号浏海，将头发中分，通过向内卷让浏海的发长与眉毛齐平，利落感与时髦度共存。虽然人设不是霸总，但这款发型和「海王」的人设也很搭。



富二代专业户李敏镐在《The King：永远的君主》中扮演了大韩帝国的皇帝李衮，是霸总中的霸总，剧中一幕骑著白马在光化门广场出现，就像现代版白马王子！依旧是中分逗号发型，让脸部线条更加明显，帅度暴增，显示出了强大的气场。



逗号浏海虽然看上去很百搭，但实则很考验颜值，就会变成不伦不类的「汉奸头」，各位想尝试的男生请谨慎哦！！

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