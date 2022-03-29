偶像&素人戀愛？Mnet戀愛節目《Scandal》這樣配對放在當下播出感覺會非常危險，網友寧可看《我結》

大家有辦法接受這樣的節目設定嗎？

2000年初最受歡迎的戀愛節目，大家一定會最新想到 MBC《我們結婚了》，從偶像歌手、演員到喜劇人各種配對的假想夫妻，讓許多CP粉都相當懷念，不過，當時還有另一檔關注度高且充滿爭議的 Mnet 戀愛節目《Scandal》（一週的戀人）。



《Scandal》是讓女生素人跟男偶像約會的真人秀節目（後面幾期也有女偶像和男生素人），光看節目宗旨就知道粉絲們會有多崩潰。



*出演節目的男偶像都是當時很紅的人氣偶像，像是FT Island李弘基、2PM的Nichkhun和玉澤演、2AM趙權、MBLAQ天動、ZE:A金桐俊、INFINITE聖圭…等人。



分享這則消息的網友還表示，當時上節目的素人還會被大眾扒光個人資料，在網路上被大肆分享，還有人覺得寧可偶像去參加《我們結婚了》，也不願意看到他出演這個節目，想想當年就如此轟動了，如果在今時今日這個節目重啟，粉絲們又會是什麼反應呢？



網友也留言表示：「出演這個節目的素人肯定會有生命危險」、「就是一個很瘋狂的懷舊節目」、「無法想像這樣的題材會被播出，粉絲一定超崩潰」、「就算有劇本也不想接受這個設定」、「Mnet 是瘋了嗎？」、「當年那麼保守居然有這樣的節目出現，簡直不敢相信」、「我心愛的偶像跟素人戀愛，我會投訴到底」



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