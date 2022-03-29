偶像&素人恋爱？Mnet恋爱节目《Scandal》这样配对放在当下播出感觉会非常危险，网友宁可看《我结》

大家有办法接受这样的节目设定吗？

2000年初最受欢迎的恋爱节目，大家一定会最新想到 MBC《我们结婚了》，从偶像歌手、演员到喜剧人各种配对的假想夫妻，让许多CP粉都相当怀念，不过，当时还有另一档关注度高且充满争议的 Mnet 恋爱节目《Scandal》（一周的恋人）。



《Scandal》是让女生素人跟男偶像约会的真人秀节目（后面几期也有女偶像和男生素人），光看节目宗旨就知道粉丝们会有多崩溃。



*出演节目的男偶像都是当时很红的人气偶像，像是FT Island李弘基、2PM的Nichkhun和玉泽演、2AM赵权、MBLAQ天动、ZE:A金桐俊、INFINITE圣圭…等人。



分享这则消息的网友还表示，当时上节目的素人还会被大众扒光个人资料，在网路上被大肆分享，还有人觉得宁可偶像去参加《我们结婚了》，也不愿意看到他出演这个节目，想想当年就如此轰动了，如果在今时今日这个节目重启，粉丝们又会是什么反应呢？



网友也留言表示：「出演这个节目的素人肯定会有生命危险」、「就是一个很疯狂的怀旧节目」、「无法想像这样的题材会被播出，粉丝一定超崩溃」、「就算有剧本也不想接受这个设定」、「Mnet 是疯了吗？」、「当年那么保守居然有这样的节目出现，简直不敢相信」、「我心爱的偶像跟素人恋爱，我会投诉到底」



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