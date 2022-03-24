《二十五，二十一》这对青梅竹马引发热烈讨论！网友剪辑「志雄＆升琬」版本的《那年，我们的夏天》

在《二十五，二十一》中，这对青梅竹马也受到不少观众的喜爱！

剧中，池升琬（李宙明 饰）是全校第一，也是班长，作为高中广播部的 DJ，与听众热情地思考这个时代和社会、学校、个人的生活；而文智雄（崔显旭 饰）是全校倒数第一，那个时代的网红，作为一个有著独特个性和风格的时尚达人，他有著声称自己是艺术世界的荒谬。



第12集中，成绩不好的智雄老是被针对，那个年代有规定不能体罚，升琬看到智雄被赏巴掌时实在忍无可忍，还报警想要事情闹大，但老师则要升琬道歉。而升琬则坚持自己的原则和正义，所以自请退学，智雄知道后自责地哭了。智雄：「你唯一的弱点，就是有我这个朋友，老是因为我被卷进麻烦之中。」升琬则对他说：「我就是为了被卷进麻烦之中，才跟你当朋友的，我还要继续和你经历有趣的事。」



两人的叙事和设定，引发热烈讨论：1.两人是青梅竹马、2.升琬是智雄的信仰、3.他们在学校偷偷建秘密基地、4.智雄永远的绯闻对象升琬、5.升琬觉得和智雄在一起很有趣、6.全校第一名+全校倒数第一。上周播出后，「智雄升琬」还登上推特趋势。





最近，还有网友把他们剪辑成《那年，我们的夏天》版本，再搭上片头曲，也让网友表示：「金志雄来给他们拍个纪录片吧」、「喜欢班长和小可爱」、「我只能全买志雄升琬的股票...」、「在 Ins 互动超可爱」等等。

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