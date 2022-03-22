《耀眼》導演＋《我的大叔》編劇新作！《我的解放日記》公開金智媛劇照，將展現不同深度的感性演技

JTBC新劇《我的解放日記》由李民基、金智媛、李伊與孫錫久主演，講述三兄妹想要逃離沒有答案生活，和神秘的外地人具氏之間，追求幸福生活的故事。

劇中，金智媛飾演毫無色彩的人生中想要獲得解放的廉家小女兒「廉美貞」，對於天生內向、小心謹慎的廉美貞來說，人生是個令人心煩的課題。長得好看的臉，笑起來也馬上變成冷漠的表情。



公開的劇照中，是被困在日常束縛中「內向人」廉美貞的一天，她漫不經心地站在山浦市的車站上，似乎習慣等著公車開始的早晨。上班路的地鐵裡，沉浸在思緒中的廉美貞臉上開始浮現出內心的苦惱；儘管如此，在辦公室裡，她依然面帶微笑。



以感性的演技引起共鳴的金智媛表示：「美貞有著不輕易動搖的沉穩感，比起跟隨他人行動，他更願意跟隨自己的心聲行動，他是一個對自己的人生進行深刻考察的人物。另外，她還提到：「希望能夠清楚地看到美貞所經歷的情感變化，隨著時間的流逝，爲了更好地展現美貞所感受到的感情，我和導演也聊了很多。」提高了期待感。

另外，《我的解放日記》是由《耀眼》、《Law School》金錫允導演執導，《又，吳海英》、《我的大叔》朴海英編劇執筆，將接檔《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》在4月9日首播。

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