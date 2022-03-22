《耀眼》导演＋《我的大叔》编剧新作！《我的解放日记》公开金智媛剧照，将展现不同深度的感性演技

JTBC新剧《我的解放日记》由李民基、金智媛、李伊与孙锡久主演，讲述三兄妹想要逃离没有答案生活，和神秘的外地人具氏之间，追求幸福生活的故事。

剧中，金智媛饰演毫无色彩的人生中想要获得解放的廉家小女儿「廉美贞」，对於天生内向、小心谨慎的廉美贞来说，人生是个令人心烦的课题。长得好看的脸，笑起来也马上变成冷漠的表情。



公开的剧照中，是被困在日常束缚中「内向人」廉美贞的一天，她漫不经心地站在山浦市的车站上，似乎习惯等著公车开始的早晨。上班路的地铁里，沉浸在思绪中的廉美贞脸上开始浮现出内心的苦恼；尽管如此，在办公室里，她依然面带微笑。



以感性的演技引起共鸣的金智媛表示：「美贞有著不轻易动摇的沉稳感，比起跟随他人行动，他更愿意跟随自己的心声行动，他是一个对自己的人生进行深刻考察的人物。另外，她还提到：「希望能够清楚地看到美贞所经历的情感变化，随著时间的流逝，爲了更好地展现美贞所感受到的感情，我和导演也聊了很多。」提高了期待感。

另外，《我的解放日记》是由《耀眼》、《Law School》金锡允导演执导，《又，吴海英》、《我的大叔》朴海英编剧执笔，将接档《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》在4月9日首播。

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