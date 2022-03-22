《二十五，二十一》「文智雄」崔顯旭真·高中時期：青澀少年感，某些角度還有點像張基龍

熱播劇《二十五，二十一》收視率一路飆升，離不開好劇情與好演技。

女主角金泰梨的演技不用說，穩穩Hold住了熱血又中二的角色；男一號南柱赫近年來也是演技逐步提升，這次的表現更是讓人眼前一亮。 除了他倆之外，配角們也收穫了人氣與關注，其中飾演太梁高中風雲人物「文智雄」的崔顯旭，就因自然真摯又不做作的演技和可愛幽默有趣的角色設定大受關注，已經有了「下一代國民男友」的勢頭。



崔顯旭2002年出生，今年剛剛滿20歲，演起高中生來毫無違和感，畢竟人家前兩年才剛剛脫掉校服啊。 都說「酒香不怕巷子深」，放到飯圈裡那就是「人帥不怕無人挖」，迷妹們還真就挖出了2、3年的高中時期舊照，這滿屏的青春與熱血是怎麼回事？



青澀和少年感儼然是那個時期崔顯旭的代名詞，微微上挑的貓眼加上厚嘴唇，讓整體輪廓清晰立體，少了成年之後的成熟，多了學生特有的清新乾淨， 少年感特質他全佔據了。



出道後的崔顯旭常常被說長得很像張基龍，眉眼間的輪廓確實有那麼一點相似。



（張基龍）

演藝事業才起步的崔顯旭憑藉著努力與對演技的熱情讓「文智雄」深入人心，相信未來的演藝之路他也會越走越順。

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