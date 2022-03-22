《二十五，二十一》「文智雄」崔显旭真・高中时期：青涩少年感，某些角度还有点像张基龙

热播剧《二十五，二十一》收视率一路飙升，离不开好剧情与好演技。

女主角金泰梨的演技不用说，稳稳Hold住了热血又中二的角色；男一号南柱赫近年来也是演技逐步提升，这次的表现更是让人眼前一亮。 除了他俩之外，配角们也收获了人气与关注，其中饰演太梁高中风云人物「文智雄」的崔显旭，就因自然真挚又不做作的演技和可爱幽默有趣的角色设定大受关注，已经有了「下一代国民男友」的势头。



崔显旭2002年出生，今年刚刚满20岁，演起高中生来毫无违和感，毕竟人家前两年才刚刚脱掉校服啊。 都说「酒香不怕巷子深」，放到饭圈里那就是「人帅不怕无人挖」，迷妹们还真就挖出了2、3年的高中时期旧照，这满屏的青春与热血是怎么回事？



青涩和少年感俨然是那个时期崔显旭的代名词，微微上挑的猫眼加上厚嘴唇，让整体轮廓清晰立体，少了成年之后的成熟，多了学生特有的清新干净， 少年感特质他全占据了。



出道后的崔显旭常常被说长得很像张基龙，眉眼间的轮廓确实有那么一点相似。



（张基龙）

演艺事业才起步的崔显旭凭藉著努力与对演技的热情让「文智雄」深入人心，相信未来的演艺之路他也会越走越顺。

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