[有雷]《警校菜鳥》團結為隊友完成正義！姜丹尼爾與蔡秀彬率隊捉拿最大BOSS！（EP15－16完）

[有雷]《警校菜鳥》已播出最終回，所有的成員們，也從一開始入學的菜鳥成長為令人尊敬的學長姊，為了替失去的成員討回公道，菜鳥們為避免警方的包庇而自行調查，也成功展現團隊力量。

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《警校菜鳥》令人心痛的是真正永遠失去了劉大日，原本大日正在追求的奇漢娜（朴柔娜飾）在想念之餘，也從手機連接上雲端，除了能看到之前大日的照片，也發現了一則大日所錄下的影片，發現大日因為錄下了關鍵畫面而惹來殺身之禍，車禍現場所有相關證據自然都已被銷毀，表示對方也並非等閒之輩。



魏承現（姜丹尼爾飾）也告訴大家與自己金拓（李新英飾）之間為何吵架，於是大家更希望能夠抓住趙漢帥導正歪風。菜鳥們把影片拿給教授看，教授很快地就認出了影片中的人都是退休警察「辛酉會」的成員，而他們所懷疑的對象趙漢帥，一直以來都控制著辛酉會，保障自己的惡行不會被警方調查。即使教授希望大家等待，菜鳥們依舊決定自行出擊。而金拓也與大家目標一致，立即返回學校加入大家的行列。



趙漢帥方面也出手拉攏家中經濟困難的奇漢娜，要她隨時回報魏承現、金拓與高恩江（蔡秀彬飾）的動向，因此奇漢娜表面答應趙漢帥，實際成為菜鳥們的臥底。為了讓趙漢帥親口承認自己的罪行，高恩江不惜假裝成影片中的其中一位女子，被趙漢帥綁架回總部。同學們偷偷拿了學校的電擊槍等設備，並且在外點監聽著高恩江所套出的關鍵證據，最後幸好教授及時報警，逮捕了趙漢帥，魏承現的父親也承認自己的錯誤配合調查。



完成了大日的遺願，菜鳥們成長了不少卻也感到些許空虛。金拓與奇漢娜已經成為對新生最嚴格要求的教官，魏承憲與申雅莉等則學生會長與宣傳幹部，高恩江也不忘回到實習的派出所探望前輩，他們都在正直的道路上繼續成長不忘初衷，而警界的長官們也因這些事件而自我反省。



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