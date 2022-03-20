[有雷]《警校菜鸟》团结为队友完成正义！姜丹尼尔与蔡秀彬率队捉拿最大BOSS！（EP15－16完）

[有雷]《警校菜鸟》已播出最终回，所有的成员们，也从一开始入学的菜鸟成长为令人尊敬的学长姊，为了替失去的成员讨回公道，菜鸟们为避免警方的包庇而自行调查，也成功展现团队力量。

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《警校菜鸟》令人心痛的是真正永远失去了刘大日，原本大日正在追求的奇汉娜（朴柔娜饰）在想念之余，也从手机连接上云端，除了能看到之前大日的照片，也发现了一则大日所录下的影片，发现大日因为录下了关键画面而惹来杀身之祸，车祸现场所有相关证据自然都已被销毁，表示对方也并非等闲之辈。



魏承现（姜丹尼尔饰）也告诉大家与自己金拓（李新英饰）之间为何吵架，於是大家更希望能够抓住赵汉帅导正歪风。菜鸟们把影片拿给教授看，教授很快地就认出了影片中的人都是退休警察「辛酉会」的成员，而他们所怀疑的对象赵汉帅，一直以来都控制著辛酉会，保障自己的恶行不会被警方调查。即使教授希望大家等待，菜鸟们依旧决定自行出击。而金拓也与大家目标一致，立即返回学校加入大家的行列。



赵汉帅方面也出手拉拢家中经济困难的奇汉娜，要她随时回报魏承现、金拓与高恩江（蔡秀彬饰）的动向，因此奇汉娜表面答应赵汉帅，实际成为菜鸟们的卧底。为了让赵汉帅亲口承认自己的罪行，高恩江不惜假装成影片中的其中一位女子，被赵汉帅绑架回总部。同学们偷偷拿了学校的电击枪等设备，并且在外点监听著高恩江所套出的关键证据，最后幸好教授及时报警，逮捕了赵汉帅，魏承现的父亲也承认自己的错误配合调查。



完成了大日的遗愿，菜鸟们成长了不少却也感到些许空虚。金拓与奇汉娜已经成为对新生最严格要求的教官，魏承宪与申雅莉等则学生会长与宣传干部，高恩江也不忘回到实习的派出所探望前辈，他们都在正直的道路上继续成长不忘初衷，而警界的长官们也因这些事件而自我反省。



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