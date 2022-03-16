柾國也在追《二十五，二十一》！兩位主演全是BTS粉絲：南柱赫上綜藝嗨唱BTS歌曲，金泰梨自曝成為阿米全過程

柾國也在追《二十五，二十一》！兩位主演全是BTS粉絲：南柱赫上綜藝嗨唱BTS歌曲，金泰梨自曝成為阿米全過程

明星   2022年3月16日   星期三15:52   Sani  

（封面圖源：FB@bangtan.official，Netflix@《二十五，二十一》截圖）

分別身為歌手和演員的柾國、南柱赫、金泰梨都在互相欣賞對方的作品，真的很有愛啊~

最近tvN《二十五，二十一》口碑一路上升，吸引不少人加入追劇大軍，就連防彈少年團的成員柾國也不例外。 昨晚柾國在自己的IG上更新限時動態，內容就是《二十五，二十一》第9集的片段。
（圖源：tvN《二十五，二十一》官方海報）

劇中男女主和女主媽媽坐在一起談話，羅希度表示他們沒有在交往：「媽媽的想法總是很齷齪。 」白易辰緊張地提高聲調：「喂！你怎麼可以對前輩說話沒大沒小？ 」羅希度委屈：「你對我大吼？ 」柾國邊看邊笑的聲音也一併被錄進去：

柾國是看劇和綜藝會給出反應的類型，之前在《Run BTS！》裡獨自看《鋼鐵部隊》時就不斷給出評價：「壓倒性的勝利！」、「哎呀掉下去了」、 「不可以！」

其實不僅柾國在追《二十五，二十一》，南柱赫和金泰梨也都是防彈少年團的粉絲！2016年南柱赫出演網綜《花美男Bromance》，開車時點歌防彈少年團的《DOPE》， 不僅完美跟上歌曲開頭柾國的歌詞，連rap都一起唱出來，還跟著節奏手舞足蹈地跳舞，可見平時真的沒少聽：

金泰梨則是在2018年接受雜誌《PIN Prestige》採訪時公開了自己成為阿米的過程。 金泰梨第一次聽BTS的歌是RM寫的《PERSONA》：「第一次聽就感受到非常有力量，歌詞也很棒，每一句都很有共鳴。 迴圈聽了一個月之後決定聽整張專輯，然後看了他們的MV和現場，就這樣成為粉絲。 」

金泰梨還對《ELLE》透露，她用手機看防彈少年團的影片時，偶爾畫面轉黑會看到自己的臉：「我都不知道自己笑得這麼開心，這是我成年以後第一次追星。 」

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