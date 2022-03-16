柾国也在追《二十五，二十一》！两位主演全是BTS粉丝：南柱赫上综艺嗨唱BTS歌曲，金泰梨自曝成为阿米全过程

分别身为歌手和演员的柾国、南柱赫、金泰梨都在互相欣赏对方的作品，真的很有爱啊~

最近tvN《二十五，二十一》口碑一路上升，吸引不少人加入追剧大军，就连防弹少年团的成员柾国也不例外。 昨晚柾国在自己的IG上更新限时动态，内容就是《二十五，二十一》第9集的片段。



剧中男女主和女主妈妈坐在一起谈话，罗希度表示他们没有在交往：「妈妈的想法总是很龌龊。 」白易辰紧张地提高声调：「喂！你怎么可以对前辈说话没大没小？ 」罗希度委屈：「你对我大吼？ 」柾国边看边笑的声音也一并被录进去：



정국이 인스스



정국이 웃음소리ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 기여워ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/2CJl5rTG0x — Be나리 (@bts_megu613) March 15, 2022

柾国是看剧和综艺会给出反应的类型，之前在《Run BTS！》里独自看《钢铁部队》时就不断给出评价：「压倒性的胜利！」、「哎呀掉下去了」、 「不可以！」



'스물다섯 스물하나'보면서 혼자 빵터지고 웃는 정국이보니까 호캉스편 강철부대 보고 혼자 쫑알 쫑알 리액션하고 웃던거 생각나이러고 또 보고있을거 아니냐고ㅠㅠ



강철부대 못봤다! 강철부대!

아,,압도오적인 1승!

아이,,,떠러졌눼에

음,,안대#JUNGKOOK

pic.twitter.com/UQHCzoBjBq — 꾹이모나 (@JJUNGKOOK_mona) March 15, 2022

其实不仅柾国在追《二十五，二十一》，南柱赫和金泰梨也都是防弹少年团的粉丝！2016年南柱赫出演网综《花美男Bromance》，开车时点歌防弹少年团的《DOPE》， 不仅完美跟上歌曲开头柾国的歌词，连rap都一起唱出来，还跟著节奏手舞足蹈地跳舞，可见平时真的没少听：



정국이가 김태리, 남주혁 배우 주연 드라마 얘기하니까 생각난 건데 예전에 남주혁 배우가 방송에서 <쩔어> 불렀었던 적 있음ㅋㅋㅋㅋㅋ

랩가사까지 외워서 부름ㅋㅋ



(조수석 사람은 흐린 눈..ㅠ)pic.twitter.com/LfcwHphwP1 — 슈퍼딸기 (@_jinsilvervoice) March 15, 2022

金泰梨则是在2018年接受杂志《PIN Prestige》采访时公开了自己成为阿米的过程。 金泰梨第一次听BTS的歌是RM写的《PERSONA》：「第一次听就感受到非常有力量，歌词也很棒，每一句都很有共鸣。 回圈听了一个月之后决定听整张专辑，然后看了他们的MV和现场，就这样成为粉丝。 」

金泰梨还对《ELLE》透露，她用手机看防弹少年团的影片时，偶尔画面转黑会看到自己的脸：「我都不知道自己笑得这么开心，这是我成年以后第一次追星。 」



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