朴敏英&宋江《氣象廳的人們》四大超高速心動結尾♥ 兩集就上車、四集就告白，辦公室秘密戀情也可以這麼甜嗎！

《氣象廳的人們》一大亮點就是每集ending的轉折，前幾集真的讓人驚喜到尖叫！目前已經播出過半，希望編劇還記得當初給大家帶來的快樂，趕快找回原本的節奏啊！

本文包含前8集炸雷！！！



1. 「像大人一樣，瀟灑一點」

第2集陳夏京和李時雨在小酒館一起吐槽前任、越聊越投機，再睜眼時發現竟雙雙躺在酒店的大床上！前一集還在因為預測下雨而針鋒相對，這迅速的展開讓觀眾大呼猝不及防XD夏京建議兩人「成熟一點、 灑脫一點」忘記這一夜，時雨爽快同意並且告訴她晴天霹靂般的消息：他以後就在夏京的小組工作了！想不到表面單純的時雨反而更加瀟灑，這次換夏京陷入抓狂了XD



PS.時雨這大胸是莫呀，看起來太可口了吧XD



2. 「被發現的瞬間，立即分手」

第4集夏京給時雨佈置大量工作，同事都以為是作為新領導給他下馬威，結尾卻出現反轉：原來兩人已經開始交往，在公司是故意劃清界限！前一晚的小巷中，夏京被時雨告白後稍作猶豫便回應了他熱烈的吻;第二天早上兩人一起在夏京公寓看日出，約定再嘗試一次辦公室戀情，前提是絕對不能被同事發現。



3. 「我們一起住吧」

夏京送喝醉的同事去汽車旅館時意外遇到時雨，還在他身邊看到一個陌生女人，害怕這一次也在愛情中受到傷害。 第6集結尾，時雨告訴她不是她想的那樣，只是好賭成性的父親叫他去旅館借錢，而他不想讓愛人一起背負這個負擔。 夏京看到了時雨的勇氣和誠意，分享自己因為父親受的傷來安慰他，並且為沒有住處的時雨主動向前一步：「我們一起住吧。 」



4. 「真傷腦筋，我越來越喜歡妳了」

第8集時雨和夏京已經在秘密交往，但夏京發生擦撞事故時卻不接他電話，還和前男友一起回公司，讓時雨越來越不爽。 夏京看懂時雨的心思，向他說明事情的前因後果、保證以後一切都和他坦白，讓時雨驚訝地感歎：「真傷腦筋耶，我越來越喜歡妳了 」



《氣象廳的人們》每週六日更新，第11集預告裡時雨出事故被推進急診室，拜託編劇記得這兩集都沒有撒糖，是時候再來一波反轉啦！



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