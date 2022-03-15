朴敏英&宋江《气象厅的人们》四大超高速心动结尾♥ 两集就上车、四集就告白，办公室秘密恋情也可以这么甜吗！

《气象厅的人们》一大亮点就是每集ending的转折，前几集真的让人惊喜到尖叫！目前已经播出过半，希望编剧还记得当初给大家带来的快乐，赶快找回原本的节奏啊！

本文包含前8集炸雷！！！



1. 「像大人一样，潇洒一点」

第2集陈夏京和李时雨在小酒馆一起吐槽前任、越聊越投机，再睁眼时发现竟双双躺在酒店的大床上！前一集还在因为预测下雨而针锋相对，这迅速的展开让观众大呼猝不及防XD夏京建议两人「成熟一点、 洒脱一点」忘记这一夜，时雨爽快同意并且告诉她晴天霹雳般的消息：他以后就在夏京的小组工作了！想不到表面单纯的时雨反而更加潇洒，这次换夏京陷入抓狂了XD



PS.时雨这大胸是莫呀，看起来太可口了吧XD



2. 「被发现的瞬间，立即分手」

第4集夏京给时雨布置大量工作，同事都以为是作为新领导给他下马威，结尾却出现反转：原来两人已经开始交往，在公司是故意划清界限！前一晚的小巷中，夏京被时雨告白后稍作犹豫便回应了他热烈的吻;第二天早上两人一起在夏京公寓看日出，约定再尝试一次办公室恋情，前提是绝对不能被同事发现。



3. 「我们一起住吧」

夏京送喝醉的同事去汽车旅馆时意外遇到时雨，还在他身边看到一个陌生女人，害怕这一次也在爱情中受到伤害。 第6集结尾，时雨告诉她不是她想的那样，只是好赌成性的父亲叫他去旅馆借钱，而他不想让爱人一起背负这个负担。 夏京看到了时雨的勇气和诚意，分享自己因为父亲受的伤来安慰他，并且为没有住处的时雨主动向前一步：「我们一起住吧。 」



4. 「真伤脑筋，我越来越喜欢你了」

第8集时雨和夏京已经在秘密交往，但夏京发生擦撞事故时却不接他电话，还和前男友一起回公司，让时雨越来越不爽。 夏京看懂时雨的心思，向他说明事情的前因后果、保证以后一切都和他坦白，让时雨惊讶地感叹：「真伤脑筋耶，我越来越喜欢你了 」



《气象厅的人们》每周六日更新，第11集预告里时雨出事故被推进急诊室，拜托编剧记得这两集都没有撒糖，是时候再来一波反转啦！



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