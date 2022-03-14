20代的宋江吸金能力也超強！出道5年就走到男主位置，已經開上了2億豪車

2017年才出道的宋江，入行不過才5年，已經開上了價值2億（韓幣，下同）的豪車。

從《喜歡的話請響鈴》，到《Sweet Home》、《如蝶翩翩》，再到《無法抗拒的他》，以及最近正在熱播的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，5年的時間里他已經主演了多部人氣作，其中不乏「明星製造機」Netflix的作品，他因此也被譽為「Netflix的親兒子」。 宋江不只擁有帥氣的外表，更有精湛的演技，雖然2017年才出道，但完全不妨礙他躍升成女生們心中的新一代男神！



最近宋江通過Netflix舉辦了線上粉絲會，出道以來首次舉辦個人粉絲會的他顯得相當激動，1小時40分鐘裡面不停和粉絲們互動。 其中有一段在自己的車內拍攝，這時粉絲們發現剛剛29歲的他已經通過自己的努力開上了豪車，還是廣大男性友人的終極夢想-賓士越野大G，在韓國售價高達2億。



賓士大G車型四四方方，很有「男人味」，雖然宋江有著一張清秀的初戀臉，但粉絲們都知道衣服下藏著的是他健碩的肌肉，從之前曝光的健身房照片來看，碩大的胸肌和暴肌手臂也是男人味十足，和賓士大G超配。



從出道開始，宋江的資源一向很不錯，近兩年接的片子全都男一號，戲份也是很足，這才讓他有能力躋身「年輕多金」行列。



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