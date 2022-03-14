20代的宋江吸金能力也超強！出道5年就走到男主位置，已經開上了2億豪車

20代的宋江吸金能力也超強！出道5年就走到男主位置，已經開上了2億豪車

明星   2022年3月14日   星期一10:19   Tracy   11

（封面圖源：IG@songkang_b）

2017年才出道的宋江，入行不過才5年，已經開上了價值2億（韓幣，下同）的豪車。

從《喜歡的話請響鈴》，到《Sweet Home》、《如蝶翩翩》，再到《無法抗拒的他》，以及最近正在熱播的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，5年的時間里他已經主演了多部人氣作，其中不乏「明星製造機」Netflix的作品，他因此也被譽為「Netflix的親兒子」。 宋江不只擁有帥氣的外表，更有精湛的演技，雖然2017年才出道，但完全不妨礙他躍升成女生們心中的新一代男神！
（圖源：jtbc《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》）

最近宋江通過Netflix舉辦了線上粉絲會，出道以來首次舉辦個人粉絲會的他顯得相當激動，1小時40分鐘裡面不停和粉絲們互動。 其中有一段在自己的車內拍攝，這時粉絲們發現剛剛29歲的他已經通過自己的努力開上了豪車，還是廣大男性友人的終極夢想-賓士越野大G，在韓國售價高達2億。
（圖源：YouTube@The Swon）

賓士大G車型四四方方，很有「男人味」，雖然宋江有著一張清秀的初戀臉，但粉絲們都知道衣服下藏著的是他健碩的肌肉，從之前曝光的健身房照片來看，碩大的胸肌和暴肌手臂也是男人味十足，和賓士大G超配。

從出道開始，宋江的資源一向很不錯，近兩年接的片子全都男一號，戲份也是很足，這才讓他有能力躋身「年輕多金」行列。

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留言/評論
  • 他的演技真的要再加油一點，感覺每部都差不多，新生代其實蠻多演技更好的，但是他蠻幸運的，可以一部接著一部
    3小時前
  • 只能說他運氣好 但是如果完全沒進步 之後還是會被一直出頭的小鮮肉給取代啊~~~🤔
    4小時前
  • 有時像呂珍九有時像路雲沒看過他的劇，但劇很多...到底是為什麼？非常不解🤔
    5小時前
  • 很多劇都因為男主是他，乾脆放棄不看 🤣
    3小時前
  • 佢啲戲每一套都悶到爆🤭
    3小時前
→更多留言...(6)
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