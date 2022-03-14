20代的宋江吸金能力也超强！出道5年就走到男主位置，已经开上了2亿豪车

20代的宋江吸金能力也超强！出道5年就走到男主位置，已经开上了2亿豪车

明星   2022年3月14日   星期一10:19   Tracy   11

（封面图源：IG@songkang_b）

2017年才出道的宋江，入行不过才5年，已经开上了价值2亿（韩币，下同）的豪车。

从《喜欢的话请响铃》，到《Sweet Home》、《如蝶翩翩》，再到《无法抗拒的他》，以及最近正在热播的《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》，5年的时间里他已经主演了多部人气作，其中不乏「明星制造机」Netflix的作品，他因此也被誉为「Netflix的亲儿子」。 宋江不只拥有帅气的外表，更有精湛的演技，虽然2017年才出道，但完全不妨碍他跃升成女生们心中的新一代男神！
（图源：jtbc《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》）

最近宋江通过Netflix举办了线上粉丝会，出道以来首次举办个人粉丝会的他显得相当激动，1小时40分钟里面不停和粉丝们互动。 其中有一段在自己的车内拍摄，这时粉丝们发现刚刚29岁的他已经通过自己的努力开上了豪车，还是广大男性友人的终极梦想-宾士越野大G，在韩国售价高达2亿。
（图源：YouTube@The Swon）

宾士大G车型四四方方，很有「男人味」，虽然宋江有著一张清秀的初恋脸，但粉丝们都知道衣服下藏著的是他健硕的肌肉，从之前曝光的健身房照片来看，硕大的胸肌和暴肌手臂也是男人味十足，和宾士大G超配。

从出道开始，宋江的资源一向很不错，近两年接的片子全都男一号，戏份也是很足，这才让他有能力跻身「年轻多金」行列。

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留言/评论
  • 他的演技真的要再加油一點，感覺每部都差不多，新生代其實蠻多演技更好的，但是他蠻幸運的，可以一部接著一部
    3小时前
  • 只能說他運氣好 但是如果完全沒進步 之後還是會被一直出頭的小鮮肉給取代啊~~~🤔
    4小时前
  • 有時像呂珍九有時像路雲沒看過他的劇，但劇很多...到底是為什麼？非常不解🤔
    5小时前
  • 很多劇都因為男主是他，乾脆放棄不看 🤣
    3小时前
  • 佢啲戲每一套都悶到爆🤭
    3小时前
→更多留言...(6)
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