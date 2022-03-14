20代的宋江吸金能力也超强！出道5年就走到男主位置，已经开上了2亿豪车

2017年才出道的宋江，入行不过才5年，已经开上了价值2亿（韩币，下同）的豪车。

从《喜欢的话请响铃》，到《Sweet Home》、《如蝶翩翩》，再到《无法抗拒的他》，以及最近正在热播的《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》，5年的时间里他已经主演了多部人气作，其中不乏「明星制造机」Netflix的作品，他因此也被誉为「Netflix的亲儿子」。 宋江不只拥有帅气的外表，更有精湛的演技，虽然2017年才出道，但完全不妨碍他跃升成女生们心中的新一代男神！



最近宋江通过Netflix举办了线上粉丝会，出道以来首次举办个人粉丝会的他显得相当激动，1小时40分钟里面不停和粉丝们互动。 其中有一段在自己的车内拍摄，这时粉丝们发现刚刚29岁的他已经通过自己的努力开上了豪车，还是广大男性友人的终极梦想-宾士越野大G，在韩国售价高达2亿。



宾士大G车型四四方方，很有「男人味」，虽然宋江有著一张清秀的初恋脸，但粉丝们都知道衣服下藏著的是他健硕的肌肉，从之前曝光的健身房照片来看，硕大的胸肌和暴肌手臂也是男人味十足，和宾士大G超配。



从出道开始，宋江的资源一向很不错，近两年接的片子全都男一号，戏份也是很足，这才让他有能力跻身「年轻多金」行列。



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