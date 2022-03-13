金泰梨＆南柱赫《二十五，二十一》第9集「超心动结尾」引发热烈讨论！网友：「白易辰真的有罪」

由金泰梨、南柱赫主演的《二十五，二十一》13日播出第9集，全国收视10.6%、首都圈收视12%。

以下有雷！以下有雷！以下有雷！



这集尾声中，白易辰（南柱赫 饰）在送罗希度（金泰梨 饰）去医院的路上，发现了一到大彩虹。与因彩虹而高兴的罗希度不同，白易辰则担心罗希度的脚踝还好，在罗希度的催促下，白易辰最终看著彩虹变得很舒服，说著：「你总是有本事引领我前往正确的方向。」并提到亚运会时去接受裁判采访的故事，并说：「你总是把我带到正确方向和美好的地方。」



微笑著说那是自己认为的关系定义彩虹的罗希度，并让白易辰给出答案。结果...白易辰直截了当地表白：「爱情！是爱情！我正在著你，罗希度！我不需要...彩虹。」被吓到的罗希度和温暖地看著她的白易辰，让人心动不已。



这集播出后，在韩网引发热烈讨论，网友们表示：「一秒都没有苦恼，马上告白了呢」、「南柱赫的人生场面出现了！疯了 疯了」 、「白易辰真的有罪，告白的时候一直笑著」、「左边的脸蛋更漂亮？真的有罪」、「这是世界上令人心跳加速的告白」、「是啊 这就是爱情ㅠㅠ」、「看著南柱赫一直笑，颧骨太疼了」等等。

公开今晚（13日）将播出的第10集先公开影片中，是五个人一起去海边玩。白易辰问罗希度：「修学旅行怎么样？」罗希度则表示这个更有趣，白易辰：「不是...修学旅行更有趣！」罗希度：「那里不是没有你嘛～」两人也贴得太近，期待今晚的播出啊 XD

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻