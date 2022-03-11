《無法抗拒的他》也有售後啦！演員們為錄製藍光DVD解說相聚，宋江＆韓韶禧答題還互看答案 XD

今日（11日）JTBC 更新一支新影片，是《無法抗拒的他》的演員們為了錄製藍光DVD的解說再次重聚，宋江、韓韶禧、楊惠智、李浩貞、尹瑞娥等主演也都到場。

為了喜愛娜比（韓韶禧 飾）＆宰彥（宋江 飾）的粉絲們，準備了模擬考試。韓韶禧看到第一題就說：「這怎麼可能知道啊？」兩人邊寫邊討論，甚至直接看對方的答案 XD 韓韶禧：「第12題是什麼呀？」宋江馬上翻到12題：「我來猜猜看～」最後...宋江自己打了100分，也在韓韶禧的考卷上寫100分。



之後，光娜（楊惠智 飾）、尹率（李浩貞 飾）、知完（尹瑞娥 飾）也到現場，宋江：「哇～只有我一個男生！」大家聚在一起就是吵吵鬧鬧，李浩貞似乎猜對題目，楊惠智和尹瑞娥跟著大聲歡呼，宋江和韓韶禧則是嗚住耳朵，還說要把麥克風推遠一點，但是...高分貝還是持續 XD



影片一公開，網友們紛紛表示：「時隔多久才見到宰彥娜比情侶呢...兩人的默契果然」、「宋江♡韓韶禧演員再次聚在一起，今天真是讓人感動不已」、「光是看兩人的外表，心情自然就變好了」、「果然是顏值最佳情侶」、「演員們之間感覺很親近，所以看的時候都覺得很好笑」、「還以爲有我沒看過的幕後花絮呢」等等。

而《無法抗拒的他》改編自同名網路漫畫，講述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人「劉娜比」，和認爲戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人「朴宰彥」之間超現實主義的浪漫愛情故事，在去年6月播出。



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