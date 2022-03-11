《无法抗拒的他》也有售后啦！演员们为录制蓝光DVD解说相聚，宋江＆韩韶禧答题还互看答案 XD

今日（11日）JTBC 更新一支新影片，是《无法抗拒的他》的演员们为了录制蓝光DVD的解说再次重聚，宋江、韩韶禧、杨惠智、李浩贞、尹瑞娥等主演也都到场。

为了喜爱娜比（韩韶禧 饰）＆宰彦（宋江 饰）的粉丝们，准备了模拟考试。韩韶禧看到第一题就说：「这怎么可能知道啊？」两人边写边讨论，甚至直接看对方的答案 XD 韩韶禧：「第12题是什么呀？」宋江马上翻到12题：「我来猜猜看～」最后...宋江自己打了100分，也在韩韶禧的考卷上写100分。



之后，光娜（杨惠智 饰）、尹率（李浩贞 饰）、知完（尹瑞娥 饰）也到现场，宋江：「哇～只有我一个男生！」大家聚在一起就是吵吵闹闹，李浩贞似乎猜对题目，杨惠智和尹瑞娥跟著大声欢呼，宋江和韩韶禧则是呜住耳朵，还说要把麦克风推远一点，但是...高分贝还是持续 XD



影片一公开，网友们纷纷表示：「时隔多久才见到宰彦娜比情侣呢...两人的默契果然」、「宋江♡韩韶禧演员再次聚在一起，今天真是让人感动不已」、「光是看两人的外表，心情自然就变好了」、「果然是颜值最佳情侣」、「演员们之间感觉很亲近，所以看的时候都觉得很好笑」、「还以爲有我没看过的幕后花絮呢」等等。

而《无法抗拒的他》改编自同名网路漫画，讲述即使不相信爱情、但仍想恋爱的女人「刘娜比」，和认爲恋爱很麻烦、但很享受暧昧的男人「朴宰彦」之间超现实主义的浪漫爱情故事，在去年6月播出。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻