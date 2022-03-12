《偶然成為社長2》金宇彬這一行為居然違法了！韓網民：啊？完全不知道

有些事情看上去稀鬆平常，卻有可能是違法行為哦。

事情要從人氣綜藝《偶然成為社長2》說起，鄉村超市剛剛運營第二天就遇到了難題，起因則是一位老人要買香煙，買完煙之後老人就說了一句：「再給我一個打火機。」 金宇彬和李光洙連忙在小超市裡搜尋打火機，並不好意思地問老人：「您在這裡買過打火機嗎？」 老人回答：「往常都是送的......」最後金宇彬終於找到了打火機，作為買香煙的贈品送給了老人。 看到問題完美解決，李光洙也高興地拍起手來。



這段內容播出後卻被指出這買香煙送打火機其實是違法行為，即使這在鄉村超市乃至城市便利店經常見到的行為，但並不代表它是合法的。 這一行為違反了「香煙事業法」第18條-售價低於明示的香煙銷售價格（比如，香煙原本建議零售價為2500韓幣，打火機為1000韓幣，打火機變成贈品的話，相當於香煙變相降價出售。 ）

《偶然成為社長2》的節目組在播出之前未進行徹底的事前調查，導致違法內容播出，誤導了廣大觀眾。 節目播出後關注到相關問題的部份民眾也向放送通信審議委員會投訴，委員會也表示將認真審核有問題的部份。同時，節目也在韓網上引起熱議，很多網民表示：「根本不知道這是違法行為」、「那我豈不是一直都在犯錯」、「便利店工讀生終於可以理直氣壯地拒絕大叔們的要求了」、「一般人肯定都不知道，金宇彬也是無心之失」等。

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