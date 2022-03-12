《偶然成为社长2》金宇彬这一行为居然违法了！韩网民：啊？完全不知道

有些事情看上去稀松平常，却有可能是违法行为哦。

事情要从人气综艺《偶然成为社长2》说起，乡村超市刚刚运营第二天就遇到了难题，起因则是一位老人要买香烟，买完烟之后老人就说了一句：「再给我一个打火机。」 金宇彬和李光洙连忙在小超市里搜寻打火机，并不好意思地问老人：「您在这里买过打火机吗？」 老人回答：「往常都是送的......」最后金宇彬终於找到了打火机，作为买香烟的赠品送给了老人。 看到问题完美解决，李光洙也高兴地拍起手来。



这段内容播出后却被指出这买香烟送打火机其实是违法行为，即使这在乡村超市乃至城市便利店经常见到的行为，但并不代表它是合法的。 这一行为违反了「香烟事业法」第18条-售价低於明示的香烟销售价格（比如，香烟原本建议零售价为2500韩币，打火机为1000韩币，打火机变成赠品的话，相当於香烟变相降价出售。 ）

《偶然成为社长2》的节目组在播出之前未进行彻底的事前调查，导致违法内容播出，误导了广大观众。 节目播出后关注到相关问题的部份民众也向放送通信审议委员会投诉，委员会也表示将认真审核有问题的部份。同时，节目也在韩网上引起热议，很多网民表示：「根本不知道这是违法行为」、「那我岂不是一直都在犯错」、「便利店工读生终於可以理直气壮地拒绝大叔们的要求了」、「一般人肯定都不知道，金宇彬也是无心之失」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻