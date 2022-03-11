IU公開「嗆聲」朴載範：挑釁發言請謹慎！女神超有代言人覺悟XD

一向都與人為善、說話很懂分寸的IU居然會正面「嗆聲」朴載範，表達自己的不爽，朴社長到底做了什麼？

這兩日，朴載範通過SNS公開了新曲《GANADARA》的兩則宣傳MV，第一篇預告中有個場景是他打電話給IU，拜託她能夠伴唱以及參演MV。 第二篇預告裡，IU並未按約定來到MV片場，令朴載範很堂皇。除了兩則宣傳片之外，朴載範還在PO裡寫道：「完蛋了。」 而他的自創燒酒品牌「WON SOJU」的官方IG也前來留言，稱：「IU小姐，求您快來吧，送那您100瓶WON燒酒。」朴載範看到留言之後，回覆道：「IU是真露的代言人，別太過分了，100瓶直接給我吧。」



朴載範和WON燒酒之間的對話被IU看在了眼裡，當事人實在沒忍住，也參與到了對話當中，留言說：「此類挑釁發言請謹慎-真露代言人IU。」 義正言辭地聲明自己可是燒酒品牌真露的代言人。 她從2014年-2018年，連續5年擔任真露形象大使，此後僅過了1年2個月又於2020年3月再次代言，直到現在依舊是該品牌的寵兒，電視裡經常能看到IU的廣告。



看到朴載範和IU的搞笑互動，粉絲們也忍不住大笑，紛紛留言稱：「笑死我了」、「朴載範是想要撬真露的牆角」、「露水精靈登場了」等。

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