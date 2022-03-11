IU公开「呛声」朴载范：挑衅发言请谨慎！女神超有代言人觉悟XD

一向都与人为善、说话很懂分寸的IU居然会正面「呛声」朴载范，表达自己的不爽，朴社长到底做了什么？

这两日，朴载范通过SNS公开了新曲《GANADARA》的两则宣传MV，第一篇预告中有个场景是他打电话给IU，拜托她能够伴唱以及参演MV。 第二篇预告里，IU并未按约定来到MV片场，令朴载范很堂皇。除了两则宣传片之外，朴载范还在PO里写道：「完蛋了。」 而他的自创烧酒品牌「WON SOJU」的官方IG也前来留言，称：「IU小姐，求您快来吧，送那您100瓶WON烧酒。」朴载范看到留言之后，回覆道：「IU是真露的代言人，别太过分了，100瓶直接给我吧。」



朴载范和WON烧酒之间的对话被IU看在了眼里，当事人实在没忍住，也参与到了对话当中，留言说：「此类挑衅发言请谨慎-真露代言人IU。」 义正言辞地声明自己可是烧酒品牌真露的代言人。 她从2014年-2018年，连续5年担任真露形象大使，此后仅过了1年2个月又於2020年3月再次代言，直到现在依旧是该品牌的宠儿，电视里经常能看到IU的广告。



看到朴载范和IU的搞笑互动，粉丝们也忍不住大笑，纷纷留言称：「笑死我了」、「朴载范是想要撬真露的墙角」、「露水精灵登场了」等。

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