《讀取惡心的人們》EP.10金南佶長時間審訊極惡罪犯（鄭南奎原型）瀕臨精神崩潰

下個案子就是姜浩順案……《讀取惡心的人們》改編了那麼多真實案件，網友們都說看了很憤怒、起雞皮疙瘩……

犯罪懸疑劇《讀取惡心的人們》（讀懂惡之心的人們）隨著出現的案子越來越凶殘，審訊內容也越來越長且細節增多，劇情亦呈現了男主角宋河英（金南佶 飾）漸漸耐不住高壓的工作內容。



5日播出的第10集，宋河英面對的是南基泰（金重熙 飾）。要知道，南基泰一角改編自韓國眾所皆知的連續殺人魔鄭南奎，鄭南奎因為對殺人有快感所以有「快樂殺人犯」之稱。早在南基泰一角登場時，觀眾就相當訝異劇組在其外型塑造非常接近鄭南奎，此集播出後更是驚艷於演員金重熙的演技。他與金南佶你來我往的審訊內容讓觀眾不禁起雞皮疙瘩，甚至有觀眾開始擔心他的身心狀況。



此集全韓平均收視僅6.0%，比昨日8.3%足足降了2.3%。《讀取惡心的人們》復播以來的兩週都是週五收視高、週六收視低，可見成績受對手影響很大，尤其週六對上《氣象廳的人們：社內殘酷戀愛史》。《氣象廳的人們：社內殘酷戀愛史》5日的收視率為6.4%稍高。

（關於第10集，以下劇透）



警方決議讓宋河英先審訊南基泰以卸下其心防。宋河英一步步引導南基泰說出自己童年的創傷，也順利讓他坦承犯下了任英洞等案子。令人髮指的是，宋河英從他的童年創傷聽出了蛛絲馬跡，果真發現過去幾項孩童失蹤懸案也是他做的。



南基泰暢所欲言表示自己從中獲得快樂與成就感。宋河英表情逐漸不耐，但認為南基泰已對自己產生依賴感，不能輕易結束審訊。宋河英在最後一次審訊中忍不住慍怒拍桌，還在同事面前丟掉南基泰用過的手帕，甚至是毆打了公開他照片的記者。



結束審訊，宋河英卻發覺擺脫不了罪犯們的言語，那些話反覆在腦海播放不止。最終，宋河英情緒潰堤，開快車出了車禍。他模糊的想起了小時候見過的水中女人：「在深水底下，你知道多恐怖嗎？肯定非常害怕、很悲傷。」



改編了鄭南奎事件後，《讀取惡心的人們》下個改編的就是重刑犯「最帥殺人魔」姜浩順的案子，姜順浩和狗狗的合照完全是他的正字標記，韓國觀眾一看就明瞭。



下集預告，在案子頻傳的情形下，就連曾和宋河英有過節的刑警（鄭滿植 飾）都請求宋河英協助，不過宋河英卻躺在醫院不醒，廣搜隊無能為力。



▼回顧金南佶vs金重熙精彩審訊片花



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