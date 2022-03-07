《读取恶心的人们》EP.10金南佶长时间审讯极恶罪犯（郑南奎原型）濒临精神崩溃

下个案子就是姜浩顺案……《读取恶心的人们》改编了那么多真实案件，网友们都说看了很愤怒、起鸡皮疙瘩……

犯罪悬疑剧《读取恶心的人们》（读懂恶之心的人们）随著出现的案子越来越凶残，审讯内容也越来越长且细节增多，剧情亦呈现了男主角宋河英（金南佶 饰）渐渐耐不住高压的工作内容。



5日播出的第10集，宋河英面对的是南基泰（金重熙 饰）。要知道，南基泰一角改编自韩国众所皆知的连续杀人魔郑南奎，郑南奎因为对杀人有快感所以有「快乐杀人犯」之称。早在南基泰一角登场时，观众就相当讶异剧组在其外型塑造非常接近郑南奎，此集播出后更是惊艳於演员金重熙的演技。他与金南佶你来我往的审讯内容让观众不禁起鸡皮疙瘩，甚至有观众开始担心他的身心状况。



此集全韩平均收视仅6.0%，比昨日8.3%足足降了2.3%。《读取恶心的人们》复播以来的两周都是周五收视高、周六收视低，可见成绩受对手影响很大，尤其周六对上《气象厅的人们：社内残酷恋爱史》。《气象厅的人们：社内残酷恋爱史》5日的收视率为6.4%稍高。

（关於第10集，以下剧透）



警方决议让宋河英先审讯南基泰以卸下其心防。宋河英一步步引导南基泰说出自己童年的创伤，也顺利让他坦承犯下了任英洞等案子。令人发指的是，宋河英从他的童年创伤听出了蛛丝马迹，果真发现过去几项孩童失踪悬案也是他做的。



南基泰畅所欲言表示自己从中获得快乐与成就感。宋河英表情逐渐不耐，但认为南基泰已对自己产生依赖感，不能轻易结束审讯。宋河英在最后一次审讯中忍不住愠怒拍桌，还在同事面前丢掉南基泰用过的手帕，甚至是殴打了公开他照片的记者。



结束审讯，宋河英却发觉摆脱不了罪犯们的言语，那些话反覆在脑海播放不止。最终，宋河英情绪溃堤，开快车出了车祸。他模糊的想起了小时候见过的水中女人：「在深水底下，你知道多恐怖吗？肯定非常害怕、很悲伤。」



改编了郑南奎事件后，《读取恶心的人们》下个改编的就是重刑犯「最帅杀人魔」姜浩顺的案子，姜顺浩和狗狗的合照完全是他的正字标记，韩国观众一看就明了。



下集预告，在案子频传的情形下，就连曾和宋河英有过节的刑警（郑满植 饰）都请求宋河英协助，不过宋河英却躺在医院不醒，广搜队无能为力。



▼回顾金南佶vs金重熙精彩审讯片花



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