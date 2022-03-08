曾被親媽債務拖垮的韓韶禧，實則是奶奶一手養大：奶奶是我的全部，是讓我重拾信心活下去的人！

雖然老話說「父債子還」，但父母欠的債真的要子女來償還嗎？ 女演員韓韶禧日前就陷入了這一風波中。

韓韶禧近日對其母因借錢不還被起訴一事表明立場，表示自己不會替母親償還債務。 從韓韶禧走紅開始，母親欠債的負面消息就一直纏繞著她，其母長期以她藝人的名義，在外欠下鉅款，之前韓韶禧就為此公開道歉過。 最近舊事重提，韓母因欠債不還而被以詐騙罪起訴，韓韶禧再次出面，這一次她堅定地表達了不會代還債務的立場。

消息爆出後，有不少民眾表示支持韓韶禧的做法，還有一部份人則指責她爆紅掙錢了卻棄親母於不顧，雙方陣營又引發了一場爭議。 其實從過往韓韶禧的採訪、私照就能看出，與她最親近的人並非媽媽，而是奶奶，她更稱「奶奶是我的全部」。 原來韓韶禧的父母在她小時候就離異，因此她由奶奶一手扶養長大，從小沒有得到太多父母關愛的她在奶奶的精心照顧之下，成為一個孝順且溫柔的女孩。 韓韶禧也曾經在IG貼上出奶奶的照片，表示奶奶是自己的一切，奶奶那句如口頭禪一般的「要好好吃飯」總是能把傷心欲絕到躲在廁所裡大哭的她拽出悲傷，令自己重拾對生活的信心。

（我的全部：韶禧啊，天冷了，很辛苦吧，要多保重哦。真的好辛苦哦，韶禧呀，奶奶愛你！）

前不久，韓韶禧被爆無貸款現金買樓，那時就有粉絲留言說：「恭喜！祝妳和奶奶幸福地生活~」。

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